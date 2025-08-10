मधुबनी जिले के 5.59 लाख लोगों को पेंशन योजना की बढ़ी राशि मिली, राज्य में सबसे ज्यादा लाभुक

मधुबनी: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाए जाने के बाद, राज्यभर के लाभुकों को दूसरी बार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया गया. इस अवसर पर पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का वेबकास्टिंग मधुबनी समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया, जहां जिलास्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेंशनधारी उपस्थित हुए और बढ़ी हुई राशि मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की.

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में कुल 1247.34 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की गई. इसमें मधुबनी जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा, जहां सभी छह प्रकार के पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,59,040 लाभुक पंजीकृत हैं. जिला प्रशासन ने बताया कि जिले के पेंशनधारियों के बैंक खातों में कुल 62 करोड़ 31 लाख 85 हजार रुपये का भुगतान किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक है.

मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर की और लाभुकों से संवाद स्थापित कर पेंशन राशि से आए सकारात्मक बदलावों के बारे में जाना. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी छह प्रकार के पेंशन की बढ़ी हुई राशि 1,100 रुपये प्रति माह के हिसाब से सीधे बैंक खाते में भेजी गई है.

जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए भुगतान का विवरण इस प्रकार है—

बिहार राज्य नि:शक्ता पेंशन योजना: 30,628 लाभुक, 3 करोड़ 38 लाख 80 हजार 200 रुपये.

इंदिरा गांधी नि:शक्ता पेंशन योजना: 8,111 लाभुक, 89 लाख 30 हजार 700 रुपये.

इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना: 2,19,235 लाभुक, 24 करोड़ 12 लाख 7 हजार 900 रुपये.

इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना: 37,305 लाभुक, 4 करोड़ 11 लाख 81 हजार 700 रुपये.

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 18,915 लाभुक, 2 करोड़ 10 लाख 66 हजार 700 रुपये.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 2,44,846 लाभुक, 27 करोड़ 69 लाख 18 हजार 600 रुपये.

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह ऐतिहासिक निर्णय वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है. उन्होंने बताया कि लाभुकों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और कई लोगों ने अपनी कहानियां साझा कीं कि किस तरह बढ़ी हुई राशि से उनके जीवन की कठिनाइयां कम हो रही हैं.

कार्यक्रम के दौरान सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए पंपलेट का भी वितरण किया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन राशि प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रह जाए. इस अवसर पर डीडीसी सुमन प्रसाद साह, डीपीआरओ परिमल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग आशीष अमन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने सामूहिक रूप से इस पहल की सराहना की और इसे मुख्यमंत्री के जनकल्याण के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया.

इनपुट- बिंदु भूषण

