/मधुबनी में 3 महिलाओं की आखिरी मॉर्निंग वॉक, बेकाबू स्कॉर्पियो ने कुचल दिया... मौके पर ही मौत

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मधुबनी में एक तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने तीन महिलाओं को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. यह घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरिसब गांव के पास हुई. इस भयानक हादसे के बाद सड़क घंटों तक जाम रही. ये तीनों महिलाएं पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे सुबह की सैर कर रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार और बेकाबू स्कॉर्पियो ने उन्हें कुचल दिया. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है.
एक किलोमीटर से अधिक जाम
लोगों के विरोध के कारण सड़क पर पड़े शव को हटाने को लेकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि और परिजनों से बातचीत कर रहे हैं. हादसे के बाद सड़क जाम होने से घटनास्थल के दोनों तरफ एक किलोमीटर से अधिक वाहनों की लंबी कतार और जाम भी लग गया है. मृत तीनों महिलाएं नवटोली (धकजरी) गांव की निवासी बताई गई हैं. वहीं, मृतिका की पहचान रीता देवी (42 वर्ष), किरण देवी (40 वर्ष), फूलदाई देवी (70 वर्ष) के रूप में हुई है.
मॉर्निंग वॉक पर गई थी महिलाएं
मिली जानकारी के अनुसार, 6 महिलाओं का समूह प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए इसी रास्ते से गुजरती थीं. आज भी सभी महिला मॉर्निंग वाक के बाद घर लौटने के क्रम में बेनीपट्टी स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे थी. इसी दौरान अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने महिलाओं को बुरी तरह कुचल दिया. किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला, मौके पर ही तीनों महिलाओं की जान चली गई.
इस दर्दनाक हादसे के बाद धकजरी-नवटोली गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं, घटनास्थल पर लोगों में भारी आक्रोश है. बेनीपट्टी और अरेर थाना की पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने और परिजनों से बातचीत कर सड़क जाम समाप्त कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं. पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने को लेकर आक्रोशित लोगों को समझा रही है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण