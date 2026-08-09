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मधुबनी में 3 महिलाओं की आखिरी मॉर्निंग वॉक, बेकाबू स्कॉर्पियो ने कुचल दिया... मौके पर ही मौत

Madhubani Accident News: मधुबनी में तेज रफ्तार गाड़ी ने तीन महिलाओं को कुचल दिया. 6 महिलाएं प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी, आज भी मॉर्निंग वाक के बाद घर लौट रही थी. इसी दौरान अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने 3 महिलाओं को कुचल दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 09, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:03 AM IST
मधुबनी में 3 महिलाओं की आखिरी मॉर्निंग वॉक, बेकाबू स्कॉर्पियो ने कुचल दिया... मौके पर ही मौत
Image Credit: मधुबनी में 3 महिलाओं की आखिरी मॉर्निंग वॉक, बेकाबू स्कॉर्पियो ने कुचल दिया (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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