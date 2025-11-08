Madhubani: पवन सिंह का इंतजार कर थी भीड़, नहीं आए 'पावर स्टार' तो जमकर मचाया उत्पात

Pawan Singh: मधुबनी से भाजपा जनसभा में भारी तोड़फोड़ होने की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, बीजेपी कार्यकर्ता और लोगों ने तोड़फोड़ किया है. जनसभा पवन सिंह के लिए आयोजित की गई थी. पवन सिंह के नहीं पहुंचने से गुस्साए लोगों ने जमकर उत्पात मचाया. लोगों ने सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ डाला. प्रत्याशी सहित अन्य नेता भीड़ से बचकर किसी तरह निकल पाएं.

पवन सिंह को देखने के लिए बेकाबू

बता दें कि मामला बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलुआही का है. यहां बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के लिए एक बड़ी जनसभा का आयोजित की गई थी, जिसमें पवन सिंह शामिल होने के लिए आने वाले थे. अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित थे और पवन सिंह को सुनने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम वाले जगह पर एकत्रित हुए थे. लेकिन घंटों के इंतजार के बाद भी पवन सिंह नहीं पहुंचे तो इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया. जैसे ही यह खबर फैली कि पवन सिंह नहीं आ रहे, भीड़ उग्र हो उठी.

गुस्साए लोगों ने की तोड़-फोड़

गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. मिली जानकारी के अनुसार, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे. पवन सिंह के नहीं आने पर आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था. गुस्साई भीड़ ने पंडाल में लगी कुर्सियों को उठाकर पटकना शुरू कर दिया और साथ ही तोड़-फोड़ भी की, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मंच पर चढ़कर तोड़फोड़ की कोशिश की है. फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

