Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994272
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Madhubani: पवन सिंह का इंतजार कर थी भीड़, नहीं आए 'पावर स्टार' तो जमकर मचाया उत्पात

Pawan Singh: मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलुआही में भाजपा जनसभा में भारी तोड़ फोड़ हुई है. जानकारी के अनुसार,  बीजेपी कार्यकर्ता और लोगों ने तोड़फोड़ की है. बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के लिए प्रचार करने के लिए पवन सिंह आने वाले थे. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:59 PM IST

Trending Photos

Madhubani: पवन सिंह का इंतजार कर थी भीड़, नहीं आए 'पावर स्टार' तो जमकर मचाया उत्पात
Madhubani: पवन सिंह का इंतजार कर थी भीड़, नहीं आए 'पावर स्टार' तो जमकर मचाया उत्पात

Pawan Singh: मधुबनी से भाजपा जनसभा में भारी तोड़फोड़ होने की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार,  बीजेपी कार्यकर्ता और लोगों ने तोड़फोड़ किया है. जनसभा पवन सिंह के लिए आयोजित की गई थी. पवन सिंह के नहीं पहुंचने से गुस्साए लोगों ने जमकर उत्पात मचाया. लोगों ने सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ डाला. प्रत्याशी सहित अन्य नेता भीड़ से बचकर किसी तरह निकल पाएं. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

पवन सिंह को देखने के लिए बेकाबू 
बता दें कि मामला बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलुआही का है. यहां बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के लिए एक बड़ी जनसभा का आयोजित की गई थी, जिसमें पवन सिंह शामिल होने के लिए आने वाले थे. अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित थे और पवन सिंह को सुनने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम वाले जगह पर एकत्रित हुए थे. लेकिन घंटों के इंतजार के बाद भी पवन सिंह नहीं पहुंचे तो इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया. जैसे ही यह खबर फैली कि पवन सिंह नहीं आ रहे, भीड़ उग्र हो उठी.

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्साए लोगों ने की तोड़-फोड़
गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. मिली जानकारी के अनुसार, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे. पवन सिंह के नहीं आने पर आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था. गुस्साई भीड़ ने पंडाल में लगी कुर्सियों को उठाकर पटकना शुरू कर दिया और साथ ही तोड़-फोड़ भी की, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मंच पर चढ़कर तोड़फोड़ की कोशिश की है. फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. 

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Rajnath Singh Slip of Tongue
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फिसली 'जुबान', RJD-कांग्रेस के साथ जदयू को भी लपेट लिया
bihar chunav 2025
Madhubani: पवन सिंह का इंतजार कर थी भीड़, नहीं आए 'पावर स्टार' तो जमकर मचाया उत्पात
bihar chunav 2025
'कट्टा नहीं, विकास की सरकार चाहिए', NDA ने RJD कार्यकाल पर दी तीखी प्रतिक्रिया
CM Nitish
Bihar: राज्य में महिलाओं के विकास को लेकर सीएम नीतीश का पोस्ट, जानें क्या कुछ कहा
bihar chunav 2025
चुनाव आयोग करें जांच, PM मोदी-अमित शाह से करें सवाल: मुकेश सहनी
bihar chunav 2025
जब CM चुनने की बात आएगी तो भाजपा गिरिराज सिंह या सम्राट चौधरी को आगे करेगी: रफीक खान
bihar chunav 2025
“तेजस्वी बदलाव की बात करते हैं, लेकिन किस चीज का?”, जीतन राम मांझी का तगड़ा प्रहार
buzurg dampatti
नालंदा में भूख से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत! घर के अंदर मिला शव
CM Nitish
'अफवाहों पर न दें ध्यान', सीएम नीतीश कुमार ने मंच से महिलाओं को दिया बड़ा मैसेज
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बीच जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, साजिश नाकाम!