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मधुबनी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की, पिस्टल छीनने का प्रयास, 6 पर FIR दर्ज

मधुबनी के राजनगर थाना पुलिस टीम से धक्का-मुक्की और सरकारी पिस्टल छीनने का प्रयास करने का मामला सामने आया है. यहां पर पुलिस दर्ज कांड के अनुसंधान में पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस पर हमला हो गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 14, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:51 PM IST
मधुबनी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की, पिस्टल छीनने का प्रयास, 6 पर FIR दर्ज
Image Credit: मधुबनी में पुलिस टीम पर हमला कर पिस्टल छीनने की कोशिश (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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