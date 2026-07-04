/मधुबनी में भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बैरिकेडिंग का भारी विरोध, कई घंटों के हंगामे के बाद सुलझा मामला

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Madhubani News: मधुबनी में देर शाम माधवपुर में भारत-नेपाल सीमा पर SSB द्वारा की जा रही बैरिकेडिंग के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. SSB ने सीमा के पास कई रास्तों पर बांस के खंभों का इस्तेमाल करके बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया था. इस अचानक उठाए गए कदम से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में नाराजगी फैल गई और वे विरोध करने लगे. धीरे-धीरे, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सीमा पर जमा हो गए.
सीमा वाले रास्तों पर लगाए जा रहे बैरिकेड
उनका तर्क था कि इन रास्तों पर बैरिकेडिंग करने से दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही में बाधा आएगी और व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा. लोगों के हंगामे को देखकर SSB के डिप्टी कमांडेंट हरिनारायण जाट, CO सुनील कुमार, SHO और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने जन-प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि गैर-कानूनी गतिविधियों को देखते हुए और उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीमा वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं.
पैदल चलने वालों को ही आने-जाने की परमिशन
इस खास रास्ते से सिर्फ पैदल चलने वालों को ही आने-जाने की इजाजत होगी, जबकि मोटरसाइकिल से सीमा पार करने की सुविधा मधवापुर में पेठिया गाछी और गांधी चौक के जरिए जारी रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई घंटों तक चली बैठक में सहमति बनी और मामला सुलझ गया. मौके पर कई जन-प्रतिनिधि, जिनमें जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बादल गुप्ता, चैंबर अध्यक्ष चेतन रश्मि, उदय शंकर प्रसाद, दीपक सिंह, गणेश साह, चैंबर महासचिव ललन साह और सचिव प्रदीप कुमार शामिल थे और सैकड़ों स्थानीय निवासी मौजूद थे.
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