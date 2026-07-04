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मधुबनी में भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बैरिकेडिंग का भारी विरोध, कई घंटों के हंगामे के बाद सुलझा मामला

मधुबनी में देर शाम माधवपुर में भारत-नेपाल सीमा पर SSB द्वारा की जा रही बैरिकेडिंग के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. SSB ने सीमा के पास कई रास्तों पर बांस के खंभों का इस्तेमाल करके बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया था.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:20 AM IST
मधुबनी में भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बैरिकेडिंग का भारी विरोध, कई घंटों के हंगामे के बाद सुलझा मामला
Image Credit: मधुबनी में भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बैरिकेडिंग का भारी विरोध (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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