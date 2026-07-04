/मधुबनी में भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बैरिकेडिंग का भारी विरोध, कई घंटों के हंगामे के बाद सुलझा मामला

पैदल चलने वालों को ही आने-जाने की परमिशन

इस खास रास्ते से सिर्फ पैदल चलने वालों को ही आने-जाने की इजाजत होगी, जबकि मोटरसाइकिल से सीमा पार करने की सुविधा मधवापुर में पेठिया गाछी और गांधी चौक के जरिए जारी रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई घंटों तक चली बैठक में सहमति बनी और मामला सुलझ गया. मौके पर कई जन-प्रतिनिधि, जिनमें जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बादल गुप्ता, चैंबर अध्यक्ष चेतन रश्मि, उदय शंकर प्रसाद, दीपक सिंह, गणेश साह, चैंबर महासचिव ललन साह और सचिव प्रदीप कुमार शामिल थे और सैकड़ों स्थानीय निवासी मौजूद थे.