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मधुबनी में बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन

मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरियागंज मुहल्ले में बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में कई दिनों से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है और अचानक आए हाई वोल्टेज के कारण घरों में रखे लाखों रुपये के कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए हैं.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:28 PM IST
मधुबनी में बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन
Image Credit: मधुबनी में बिजली संकट पर हाहाकार

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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