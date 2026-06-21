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मधुबनी में बिजली की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. मामला नगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज मुहल्ला की है. इस मुहल्ले में कई दिनों से बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है.
स्थानीय लोगों की मानें तो इलाके में अचानक हाई वोल्टेज आने से लोगों के लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए. वहीं दूसरी ओर, इस भीषण गर्मी में बिजली घंटों खराब रहती है, जिससे पूरा इलाका त्रस्त है.
मुहल्ले वासियों का आरोप है कि शिकायत के लिए फोन करने पर बिजली विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं. इसी लापरवाही के कारण आज मुहल्ले के दर्जनों लोगों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
सड़क जाम होने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप्प हो गया. लोगों ने बताया कि बिजली नहीं रहने से जहां बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है, वहीं भीषण गर्मी में अन्य कई समस्याओं से जूझना पड़ता है. इसके अलावा कई बार जर्जर तार टूटकर सड़क पर गिर जाता है, जिससे हमेशा जान-माल की क्षति का डर बना रहता है. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया.