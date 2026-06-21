सड़क जाम होने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप्प हो गया. लोगों ने बताया कि बिजली नहीं रहने से जहां बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है, वहीं भीषण गर्मी में अन्य कई समस्याओं से जूझना पड़ता है. इसके अलावा कई बार जर्जर तार टूटकर सड़क पर गिर जाता है, जिससे हमेशा जान-माल की क्षति का डर बना रहता है. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया.