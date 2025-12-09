Purav Jha: बिहार के मधुबनी जिले से ताल्कुल रखने वाले पूरव झा सोशल मीडिया पर काफी फेमस है. उनका जन्म 2002 में हुआ था, हालांकि उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है. पूरव झा ने 2018 से कटेंट बनाना शुरू किया, उस दौरान टिक-टॉक काफी फेमस हुआ करता था, उन्होंने वहीं से कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया. कुछ समय बाद पूरव झा को हर्ष बेनिवाल के साथ काम करने का मौका मिला, जिसके बाद उनकी कामयाबी को पर लग गए. 2019 में हर्ष बेनिवाल के साथ पहला वीडियो PUBG With parivaar था.

The Tratiors में भी मचाया कमाल

पूरव झा कई रियलिटी शो में भी नजर आ चुके हैं. The Tratiors में अपूर्वा मुखीजा जो रिबेल कीड (The Rebel Kid) के नाम से जानी जाती है, दोनों को ही काफी पसंद किया गया था. पूरव झा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स है. वो कई विषयों पर रील्स अपलोड करते हैं, जिनपर मिलियन्स में व्यूज आते हैं. वो ज्यादातर भोजपुरी गानों और कॉमेडी रील्स बनाते हैं, जो वायरल जाते हैं. उनका गन्ना बेचने वाला वीडियो भी काफी वायरल हुआ था.

कॉमेडी वीडियो के लिए काफी फेमस

पूरव झा ने पवन सिंह के फेमस सॉग 'सॉरी-सॉरी कहा तारू' गाने पर रील बनाया था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था. बता दें कि सोशल मीडिया पर पूरव झा को सोशल मीडिया पर 'इंडियाज ह्यूमन AI' कहा जाता है. क्योंकि वो काफी अच्छे से रिक्रिएट करके वीडियो बनाते हैं मानो जैसे वो ओरिजनल हो. वही यूट्यूब पर पूरव झा के 5.18 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है, जिसपर वो कॉमेडी वीडियो अपलोड करते हैं. सैयारा मूवी पर भी उन्होंने एक कॉमेडी वीडियो बनाई थी, जिसे 8.5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले. इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद तो आपके याद ही होगा, पूरव झा ने इस पर भी कॉमेडी वीडियो बनाया था, जिसपर 16 मिलियन से अधिक व्यूज मिले.