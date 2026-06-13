जनकपुर से अयोध्या तक दौड़ेगी 'रामायण सर्किट' ट्रेन! सुरक्षा का जायजा लेने नेपाल बॉर्डर पहुंचे रेलवे आईजी अमरेश कुमार

भारत और नेपाल के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर अधिकारियों ने जयनगर में नेपाली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को संभालने के इंतजामों का जायजा लिया. जनकपुर (नेपाल) और अयोध्या के बीच 'रामायण सर्किट' ट्रेन चलाने का प्लान मूल रूप से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय के हिसाब से बनाया गया था. लेकिन, भारत की तरफ सुरक्षा चिंताओं के कारण यह सेवा शुरू नहीं हो सकी. निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों में RPF कमांडेंट आशीष कुमार, रेल SP वीणा कुमारी, SSB डिप्टी कमांडेंट विमल गुप्ता, जयनगर SDPO सदानंद कुमार और नेपाली रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट S.L. मीना के साथ-साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे. अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जयनगर रेलवे स्टेशन और देश भर के अलग-अलग शहरों के बीच लगभग दो दर्जन ट्रेनें चलती हैं. जयनगर RPF पोस्ट को अपग्रेड करने की मंज़ूरी मिलने के बाद, वहां एक इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा और फोर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.