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जनकपुर से अयोध्या तक दौड़ेगी 'रामायण सर्किट' ट्रेन! सुरक्षा का जायजा लेने नेपाल बॉर्डर पहुंचे रेलवे आईजी अमरेश कुमार

रेलवे आईजी अमरेश कुमार नेपाल बॉर्डर के पास स्थित जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था जायजा लिया. यह बॉर्डर जयनगर रेलवे स्टेशन के पास है, इसलिए यहां सुरक्षा अहम है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 13, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:29 PM IST
जनकपुर से अयोध्या तक दौड़ेगी 'रामायण सर्किट' ट्रेन! सुरक्षा का जायजा लेने नेपाल बॉर्डर पहुंचे रेलवे आईजी अमरेश कुमार
Image Credit: रेलवे आईजी अमरेश कुमार

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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