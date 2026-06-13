जनकपुर से अयोध्या तक दौड़ेगी 'रामायण सर्किट' ट्रेन! सुरक्षा का जायजा लेने नेपाल बॉर्डर पहुंचे रेलवे आईजी अमरेश कुमार

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हाजीपुर के रेलवे IG अमरेश कुमार मधुबनी पहुंचे और उन्होंने नेपाल बॉर्डर के पास स्थित जयनगर रेलवे स्टेशन के साथ-साथ नेपाल की तरफ वाले रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद, उन्होंने अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान, उन्होंने भारत और नेपाल दोनों रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने के सभी रास्तों की जांच की और CCTV कैमरा सेटअप समेत सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन किया. IG ने बताया कि भविष्य में भारत और नेपाल के बीच कई महत्वपूर्ण ट्रेन सेवाएं शुरू होने वाली हैं, जिनमें नेपाल के जनकपुर और अयोध्या के बीच चलने वाली 'रामायण सर्किट' ट्रेन भी शामिल है.
ट्रेन सेवा शुरू होने से पहले सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया. इस सिलसिले में, भारत और नेपाल के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों, यात्रियों की आवाजाही, कस्टम चेक-पोस्ट, स्कैनर मशीनों, CCTV कैमरों की स्थिति और यात्रियों के साथ-साथ आम जनता के लिए आने-जाने के रास्तों का निरीक्षण किया गया. रेलवे के इंस्पेक्टर जनरल (IG) ने RPF, GRP, स्थानीय प्रशासन और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए. हालांकि, जनकपुर-अयोध्या ट्रेन सेवा की तारीख और समय अभी तक भारत और नेपाल के रेलवे अधिकारियों ने तय नहीं किए हैं. यह भी ध्यान दिया गया कि बॉर्डर जयनगर रेलवे स्टेशन के बहुत पास है. इसलिए, सुरक्षा के नजरिए से यह स्टेशन बहुत संवेदनशील माना जाता है.
भारत और नेपाल के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर अधिकारियों ने जयनगर में नेपाली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को संभालने के इंतजामों का जायजा लिया. जनकपुर (नेपाल) और अयोध्या के बीच 'रामायण सर्किट' ट्रेन चलाने का प्लान मूल रूप से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय के हिसाब से बनाया गया था. लेकिन, भारत की तरफ सुरक्षा चिंताओं के कारण यह सेवा शुरू नहीं हो सकी. निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों में RPF कमांडेंट आशीष कुमार, रेल SP वीणा कुमारी, SSB डिप्टी कमांडेंट विमल गुप्ता, जयनगर SDPO सदानंद कुमार और नेपाली रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट S.L. मीना के साथ-साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे. अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जयनगर रेलवे स्टेशन और देश भर के अलग-अलग शहरों के बीच लगभग दो दर्जन ट्रेनें चलती हैं. जयनगर RPF पोस्ट को अपग्रेड करने की मंज़ूरी मिलने के बाद, वहां एक इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा और फोर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण