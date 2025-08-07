Rajnagar Vidhan Sabha Seat: राजनगर के राजा तो 'राम' ही हैं! पिछले 3 चुनावों के परिणाम देख लें
Rajnagar Vidhan Sabha Seat: राजनगर के राजा तो 'राम' ही हैं! पिछले 3 चुनावों के परिणाम देख लें

Rajnagar Vidhan Sabha Chunav: 2008 के परिसीमन से पहले यह क्षेत्र अंधराठाढ़ी और झंझारपुर विधानसभा के हिस्सों में बंटा हुआ था. परिसीमन के बाद 2010 में राजद की लालटेन जली लेकिन अगले ही चुनाव में बीजेपी के रामप्रीत ने कमल खिला दिया. 2020 में भी वही जीते थे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:36 PM IST

राजनगर विधानसभा सीट
राजनगर विधानसभा सीट

Rajnagar Assembly Seat Profile: मधुबनी जिले की राजनगर विधानसभा सीट काफी दिलचस्प है. इस सीट का कई बार नाम बदल चुका है. कभी इस सीट का नाम राजनगर रहा और कभी पंडौल रहा. 2008 में हुए परिसीमन के बाद इसे राजनगर सीट का नाम मिला. यह इलाका नेपाल सीमा के बेहद करीब बसा है और इसके कई गांव सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं. कमला नदी में हर साल आने वाली बाढ़ के चलते खेती-किसानी से जुड़े लोग काफी प्रभावित होते हैं. इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन राजद ने हमेशा कड़ी टक्कर दी है. 

सियासी इतिहास

2008 के परिसीमन से पहले यह क्षेत्र अंधराठाढ़ी और झंझारपुर विधानसभा के हिस्सों में बंटा हुआ था. परिसीमन के बाद इसे एक अलग विधानसभा क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली. इस सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित सीट है, जिससे यहां जातीय समीकरण का असर चुनाव परिणामों पर सीधे तौर पर पड़ता है. परिसीमन के बाद 2010 में हुए चुनाव में राजद के राम लखन ने बीजेपी के रामप्रीत पासवान को शिकस्त दी थी. वहीं 2015 के चुनाव में बीजेपी के रामप्रीत पासवान ने राजद के राम अवतार को हराकर कमल खिला दिया. 2020 में भी रामप्रीत पासवान ने जीत हासिल की थी. इस बार भी उनको टिकट मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- बाबूबरही में जिसने साध लिया जातीय अंकगणित, वहीं बन गया टॉपर, देखें अबतक का इतिहास

जातीय समीकरण

जातीय समीकरण की बात करें तो मधुबनी जिले के इस सीट पर स्थानीय राजनीति में पासवान, रविदास, भूमिहार, कुर्मी और कोइरी मतदाताओं की बड़ी भूमिका रहती है. माना जाता है कि इन मतदाताओं के चुनाव के आधार पर ही उम्मीदवार की जीत होती है. पिछले चुनाव में यहां 50% से अधिक वोटिंग हुई थी. यहां कुल वोटर 3.16 लाख हैं, जिनमें पुरुष वोटर 1.66 लाख (52.4%) और महिला वोटर 1.5 लाख(47.3%) है. ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या यहां 18 (0.005%) हैं.

ये भी पढ़ें- जगन्नाथ मिश्रा की सियासी विरासत का केंद्र है झंझारपुर, अबकी किसके सिर सजेगा ताज?

क्या हैं बड़े मुद्दे?

राजनगर में आज भी सड़क, सिंचाई, स्कूल-कॉलेज, और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग सबसे अहम मुद्दों में बनी हुई है. सीमावर्ती इलाका होने के बावजूद सुरक्षा और सतर्कता की दृष्टि से विशेष योजनाओं का अभाव इस क्षेत्र के विकास में बाधा बनता है. कई गांवों में आज भी बिजली और पेयजल आपूर्ति नियमित नहीं है.

;