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मधुबनी जेल में फंदे से लटका मिला था रौशन यादव का शव, प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

Madhubani News: मधुबनी जेल में 10 अगस्त, 2026 को आर्म्स एक्ट के आरोपी रौशन यादव की जेल में संदिग्ध मौत हो गई थी. वहीं, प्रशांत किशोर 15 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 15, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:20 PM IST
मधुबनी जेल में फंदे से लटका मिला था रौशन यादव का शव, प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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