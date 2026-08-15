/मधुबनी जेल में फंदे से लटका मिला था रौशन यादव का शव, प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

मधुबनी जिले में आर्म्स एजट के तहत गिरफ्तार रौशन यादव की जेल के अंदर फंदे से लटककर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि घटना की गहन जांच होनी चाहिए, ताकि मौत की वास्तविक वजह सामने आ सके. वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया. इसके बाद प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार के साथ मधुबनी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से मिले और मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की.