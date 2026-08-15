/मधुबनी जेल में फंदे से लटका मिला था रौशन यादव का शव, प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

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मधुबनी जिले में आर्म्स एजट के तहत गिरफ्तार रौशन यादव की जेल के अंदर फंदे से लटककर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि घटना की गहन जांच होनी चाहिए, ताकि मौत की वास्तविक वजह सामने आ सके. वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया. इसके बाद प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार के साथ मधुबनी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से मिले और मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की.
पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही
एसएसपी ने प्रशांत किशोर और मृतक के परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. हालांकि, मौत जेल के अंदर हुई है और डीएम स्तर से मामले की जांच की जा रही है. जेल प्रशासन आत्महत्या बता रहा है.
पुलिस ने कई दिनों तक थाने में रखकर रौशन को था पीटा, परिजनों का आरोप
वहीं, परिजन हत्या बता रहे हैं. परिजनों ने बताया कि रहिका थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कई दिनों तक थाने में रखकर पीटा भी गया था. फिलहाल, रौशन यादव की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है?
परिजन न्याय की मांग पर अड़े
अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी. इस घटना के बाद परिजन न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रशासन निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहा है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण