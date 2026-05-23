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मधुबनी: अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों से धक्का-मुक्की, समीक्षा बैठक में 'ममता' बहाली में वसूली के आरोप पर भड़के डॉक्टर

राज्य अनुसूचित जाति आयोग की दो-सदस्यीय टीम मधुबनी सर्किट हाउस पहुंची. सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा प्रभारी के साथ एक समीक्षा बैठक चल रही थी. आयोग के सदस्यों ने 'ममता' बहाली के संबंध में 1.20 लाख रुपये से लेकर कई लाख रुपये तक की वसूली के आरोपों को उठाया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 23, 2026, 03:09 PM IST

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मधुबनी: अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों से धक्का-मुक्की
मधुबनी: अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों से धक्का-मुक्की

Madhubani News: राज्य अनुसूचित जाति आयोग की दो-सदस्यीय टीम मधुबनी सर्किट हाउस पहुंची. सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा प्रभारी के साथ एक समीक्षा बैठक चल रही थी. आयोग के सदस्यों ने 'ममता' बहाली के संबंध में 1.20 लाख रुपये से लेकर कई लाख रुपये तक की वसूली के आरोपों को उठाया. समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा कर्मचारियों की उपस्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान, कुछ डॉक्टर उत्तेजित हो गए और उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के दोनों सदस्यों के साथ तीखी बहस और हाथापाई की.

इस दौरान वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने बीच-बचाव करते हुए सदस्यों को बाहर निकाला. हालांकि, डॉक्टरों ने भी सदस्यों पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें दुर्व्यवहार के आरोप भी शामिल हैं. बहरहाल, हंगामे के बीच बैठक अचानक खत्म हो गई, जिसके बाद डॉक्टर और आयोग के सदस्य SDM के दफ्तर चले गए. आयोग के सदस्य संजय कुमार के अनुसार, 'ममता' बहाली के दौरान 1.20 लाख रुपए की अवैध वसूली का मुद्दा उठाया गया था. 

यह भी पढ़ें: वैशाली: कुख्यात को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव के बीच हथियारबंद अपराधी फरार

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इसके अलावा, एक डॉक्टर को अनुशासनहीनता के आधार पर परिसर छोड़ने के लिए कहा गया था. इस घटना से डॉक्टर भड़क गए और फिर उन्होंने जाति-आधारित गालियां देना और अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया. इस बीच, डॉक्टर ने आयोग के सदस्यों पर दुर्व्यवहार करने और प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 1.20 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है. इसके परिणामस्वरूप, जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. डॉक्टर ने इस घटना के संबंध में नगर पुलिस थाने में एक FIR दर्ज कराई है, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण, जहानाबाद

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