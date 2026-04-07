Madhubani News: जर्जर स्कूल का एक हिस्सा टूटकर गिरा, बाल-बाल बचे सैकड़ो बच्चे और शिक्षक, अभिभावकों ने किया हंगामा

Madhubani News: मधुबनी में मंगलवार को जर्जर स्कूल भवन का एक हिस्सा टूटकर गिर गया. गनीमत रही कि इस हादसे में शिक्षक और छात्र बाल-बाल बच गए. घटना रहिका प्रखंड के नाज़ीरपुर गांव स्थित मिडिल स्कूल में हुई. स्कूल के सभी बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, तभी स्कूल भवन के एक हिस्से की छत और लिंटर टूटकर गिर पड़ा. हादसा से गुस्साए बच्चे और अभिभावकों ने काफी हंगामा किया और स्कूल को बंद कर दिया. ग्रामीण स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे.

बच्चे और अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की. हालांकि बाद में स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने अभिभावकों और बच्चों को समझाकर पढ़ाई सुचारू करवाया. हंगामे के चलते एक घंटे तक पढ़ाई बाधित रही.

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बताया जा रहा है कि जिले के दर्जनों सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हैं. ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. प्रधानाध्यपक ने बताया कि कई वर्षों से विभाग और अधिकारी को क्षतिग्रस्त भवन के बारे में लिखा जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. एक बार इंजीनियर आया भी था, लेकिन आगे कोई काम नहीं बढ़ा. स्कूल में कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई होती है और 300 से अधिक बच्चे और 16 शिक्षक यहां कार्यरत हैं.

सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में बेहतर सुविधा के बदले हकीकत कुछ और ही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ने वाले बच्चों की जान का जवाबदेह कौन है: शिक्षक, प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के अधिकारी? अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता है.