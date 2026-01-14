Advertisement
मधुबनी के पंडौल पावर ग्रीड में शॉट सर्किट से हुआ ब्लास्ट, अभियंता समेत 4 कर्मी हुए जख्मी, 2 की हालत गंभीर

Madhubani News: मधुबनी के पंडौल स्थित पावरग्रिड में शॉट सर्किट से धमाका हुआ. विस्फोट की आवाज से ग्रीड में भगदड़ जैसी स्थिति बन गयी. मेंटनेंस का काम कर रहे अभियंता समेत चार कर्मी जख्मी हो गए. सहायक कार्यपालक अभियंता अश्विनी कुमार समेत दो की हालत गंभीर दोनों को रेफर किया गया है. घटना सकरी थाना के पंडौल पावर ग्रिड की है.

दरअसल, अभियंता और कर्मी पावर ग्रीड में सप्लाई मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, तभी शॉट सर्किट से तेज धमाका हुआ और आग लग गयी, जिसमें चारों घायल हो गए. तेज आवाज पर पहुंचे लोगों और कर्मियों ने पुलिस को सूचना दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस और लोगों ने सभी घायल को स्थानीय निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दो की हालत गंभीर देख प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया. ग्रीड में शॉट सर्किट और विस्फोट से लाखों की क्षति हुई है. वहीं, बिजली आपूर्ति कुछ देर के लिए बाधित रहा. बहरहाल, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

