Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3145493
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

'यह महिला सभी से ग्रुप लोन लेकर पैसा ठग ली', मधुबनी में दबंगों ने खंभे से बांधकर की पिटाई

Madhubani Latest News: मधुबनी में दबंगों ने महिला की पोल से बांधकर पिटाई कर दिया. महिला पर लोन की किस्त नहीं जमा करने का आरोप लगा है. मधवापुर थाना क्षेत्र की घटना है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 04:19 PM IST

Trending Photos

मधुबनी में दबंगों ने महिला को पोल से बांधकर की पिटाई
मधुबनी में दबंगों ने महिला को पोल से बांधकर की पिटाई

Madhubani News: मधुबनी में हैवानियत की हद तब पार हो गई, जब दबंग लोग एक महिला को बिजली के खंभे से बांधकर पीट रहे थे और आसपास के लोग तमाशबीन बनकर देखते रह गए. मामला मधवापुर थाना के बिहारी गांव का है. जहां दोपहर बिहारी गांव निवासी अरुण महतो की पत्नी पूनम देवी को गांव के ही कुछ लोगों ने ऋण का पैसा नहीं देने का आरोप लगाकर घर से घसीट कर मारपीट करते हुए चौराहे पर लाया. फिर बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की गई. 

सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंची, पुलिस को देखते ही सभी आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने खंभे से बंधे महिला को खोलकर अस्पताल पहुंचाया. पीड़ित महिला ने कहा कि 10 हजार कर्ज का चार लाख रुपया बना दिया. जिसको लेकर गांव के तिलई मुखिया और शनिचर मुखिया का परिवार समेत दर्जन भर लोग घसीटकर मारपीट करते लाया और फिर पोल से बांधकर पीटा है. 

मामले में पूर्व में भी थाना में पंचायत हुआ था. वहीं आरोपी महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह महिला सभी से ग्रुप लोन लेकर पैसा ठग ली है और मांगने पर गाली देती है. कई बार पंचायती हुआ, लेकिन पैसा नहीं दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बहरहाल, मामला जो भी हो, लेकिन इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर हैवानियत की हद पार करना, लोगों पर से कानून का खौफ समाप्त हो गया है. महिला का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है. हमलावर पर कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता और उसके परिजनों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

यह भी पढ़ें: 'चूल्हा बुझ रहा, रोजगार छिन रहा', रांची में CPI(ML) का केंद्र के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन

TAGS

Madhubani NewsBihar News

Trending news

Madhubani News
'यह महिला सभी से ग्रुप लोन लेकर पैसा ठग ली', मधुबनी में दबंगों ने खंभे से बांधकर की
Ranchi News
'चूल्हा बुझ रहा, रोजगार छिन रहा', रांची में CPI(ML) का केंद्र के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन
Ranchi News
'चूल्हा बुझ रहा, रोजगार छिन रहा', रांची में CPI(ML) का केंद्र के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन
Bihar News
बेगूसराय में वीडियोग्राफर की मौत पर महासंग्राम: चेरिया बरियारपुर थाना गेट जाम
Bihar News
बेगूसराय में वीडियोग्राफर की मौत पर महासंग्राम: चेरिया बरियारपुर थाना गेट जाम
patna news
पटना: होटल के कमरे में दोस्त संग मिली महिला, पति और मायके वालों ने किया हंगामा
Neeraj Kumar JDU
नीरज कुमार का चैलेंज: तेजस्वी में हिम्मत है तो फैसल रहमान को पार्टी से निकालें
Neeraj Kumar JDU
नीरज कुमार का चैलेंज: तेजस्वी में हिम्मत है तो फैसल रहमान को पार्टी से निकालें
Jharkhand news
झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर, रामनवमी जुलूस से पहले DGP ने हजारीबाग में संभाली कमान
Jharkhand news
झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर, रामनवमी जुलूस से पहले DGP ने हजारीबाग में संभाली कमान