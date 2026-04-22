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अब स्कूल में गुरुजी नहीं चला पाएंगे मोबाइल, मधुबनी DM ने जारी किया आदेश

Madhubani Latest News: साल 2013 बैच के IAS आधिकारी ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसको लेकर क्लास के दौरान शक्षकों को मोबाइल प्रतिबंधित किया गया है. स्कूल के बाद जितना मोबाइल का यूज करना है कर सकते हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Shailendra |Last Updated: Apr 22, 2026, 01:47 PM IST

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अब स्कूल में गुरुजी नहीं चला पाएंगे मोबाइल, मधुबनी DM ने जारी किया आदेश
अब स्कूल में गुरुजी नहीं चला पाएंगे मोबाइल, मधुबनी DM ने जारी किया आदेश

Madhubani News: मधुबनी जिले में स्कूल अवधि के समय शिक्षकों को मोबाइल चलाने पर प्रतिबंध लगा है. मधुबनी डीएम आनंद शर्मा ने यह आदेश जारी किया है. उन्होंने यह आदेश बच्चों की अच्छी पढ़ाई को लेकर दिया गया है. साथ ही मधुबनी जिला में सरकारी स्कूल को 2 पाली में चलाने का भी आदेश दिया. 

वहीं, डीएम आनंद शर्मा का निर्देश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. डीएम ने कहा कि शिक्षा को लेकर पूरे जिला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है. 

साल 2013 बैच के IAS आधिकारी ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसको लेकर क्लास के दौरान शक्षकों को मोबाइल प्रतिबंधित किया गया है. स्कूल के बाद जितना मोबाइल का यूज करना है कर सकते हैं. 

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डीएम ने स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखते हुए स्कूल को दो पाली में चलाने का भी निर्देश दिया है. पहली पाली में क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई होगी, जिसका समय सुबह 6.30 बजे से 11.30 निर्धारित किया गया है. द्वितीय पाली में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 12 बजे से 5 बजे तक किया गया है. डीएम के आदेश से अभिभावकों और बच्चों में हर्ष है.

रिपोर्ट: इंदु भूषण

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