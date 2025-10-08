Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2953192
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Bihar Chunav 2025: लो इस सीट पर तेजस्वी को नहीं मिल रहा कैंडिडेट! कार्यकर्ताओं को फोन कर मांग रहे नाम

Tejashwi Yadav Viral Phone Call: राजद नेता तेजस्वी यादव के बड़े-बड़े चुनावी वादों के विपरीत, एक वायरल वीडियो ने पार्टी की जमीनी हकीकत को सामने ला दिया है. मधुबनी की राजनगर सुरक्षित सीट के एक कार्यकर्ता से बात करते हुए, तेजस्वी ने बेरोजगारी खत्म करने और मिथिलांचल के विकास का दावा किया, लेकिन कार्यकर्ता ने स्पष्ट बताया कि पार्टी का कैंडिडेट मेहनत नहीं करता है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:42 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव का वायरल ऑडियो
तेजस्वी यादव का वायरल ऑडियो

Tejashwi Yadav Viral Audio: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव भले ही बड़े-बड़े वादों के साथ 'परिवर्तन' का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी चुनौती को उजागर कर रही है. मधुबनी जिले की राजनगर सुरक्षित सीट के एक कार्यकर्ता से तेजस्वी की बातचीत का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बेरोजगारी और गरीबी को जड़ से खत्म करने जैसे आसमान छूते दावे कर रहे हैं, लेकिन उसी बातचीत में यह खुलासा हुआ कि पार्टी के पास इस महत्वपूर्ण सीट पर मजबूत उम्मीदवार की कमी है.

वायरल वीडियो में, तेजस्वी पूरे मिथिलांचल को विकसित करने की बात करते हैं और दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनने पर कोई घर बेरोजगार नहीं रहेगा. हालांकि, जब वह राजनगर के स्थानीय कार्यकर्ता से उम्मीदवार के बारे में पूछते हैं, तो कार्यकर्ता स्पष्ट कहता है, "सर, राजनगर में कैंडिडेट जो है ना सर, मेहनत नहीं करता है सर." इससे यह सवाल उठता है कि एक तरफ तो तेजस्वी बिहार की तस्वीर बदलने के बड़े-बड़े सपने दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही नेता और कार्यकर्ता फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, और उन्हें खुद आम कार्यकर्ताओं से मजबूत उम्मीदवार के नाम पूछने पड़ रहे हैं. हालांकि ज़ी बिहार झारखंड इस वायरल वीडियो को प्रमाणित नहीं करता है, लेकिन तेजस्वी यादव का वायरल ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर  @TejashwiYdvRJD द्वारा पोस्ट किया गया है. यह अकाउंट पैरोडी अकाउंट है जो तेजस्वी यादव से संबद्ध नहीं रखता है.

 

राजनगर (सु.) विधानसभा सीट, जो पहले पंडौल के नाम से जानी जाती थी, 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और यह क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है. कमला नदी की बाढ़ और नेपाल सीमा के करीब होने के कारण यहाँ सड़क, सिंचाई और मूलभूत सुविधाओं की कमी हमेशा बड़ा मुद्दा रही है. 2015 और 2020 में यह सीट बीजेपी के रामप्रीत पासवान ने जीती थी. यह सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है, जहाँ पासवान, रविदास, भूमिहार, कुर्मी और कोइरी मतदाताओं का वर्चस्व है. ऐसे में, बिना किसी जमीनी जनाधार वाले या मेहनत न करने वाले उम्मीदवार के साथ तेजस्वी का 'रोज़गार क्रांति' का दावा इस कठिन सीट पर कितना सफल होगा, यह देखना बाकी है. वीडियो दिखाता है कि सत्ता में आने के बड़े वादे करने से पहले राजद को अपने संगठन और उम्मीदवारों के चयन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- 60 से 40 और ​अब 14 पर आए मुकेश सहनी, बोले- डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejashwi Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Tejashwi Yadav
लो इस सीट पर तेजस्वी को नहीं मिल रहा कैंडिडेट! कार्यकर्ताओं को फोन कर मांग रहे नाम
Mahagathbandhan seat sharing
'कांग्रेस को किस बात के लिए 60 सीटें चाहिए', महागठबंधन की बैठक में तड़काभड़की
bihar chunav 2025
2025 में फिर चमकेगी BJP की किस्मत या RJD करेगी वापसी?तरैया विधानसभा सीट का जानें हाल
bihar chunav 2025
60 से 40 और ​अब 14 पर आए मुकेश सहनी, बोले- डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे
bihar chunav 2025
30% यादव, 15% मुस्लिम और जीता प्रत्याशी BJP का, मोहिउद्दीननगर की लड़ाई बहुत दिलचस्प!
patna news
पटना के प्रॉपर्टी डीलर अला राय हत्याकांड में खुलासा, दामाद ने दी थी 1 लाख की सुपारी
Bhojpuri news
'गैंगस्टर इन बिहार' बनीं रानी चटर्जी, ट्रेलर देखते ही होश हो जाएंगे फाख्ता!
Pawan Singh
'बलिया की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि...', CM से ज्योति की गुहार
Chirag Paswan
BJP और JDU 100-100 सीटों पर लड़ें चुनाव, चिराग पासवान-जीतनराम मांझी ऐसा नहीं चाहते
bihar chunav 2025
दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम.' जीतनराम मांझी ने श्रीकृष्ण की तरह रखी बात