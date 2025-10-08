Bihar Chunav 2025: लो इस सीट पर तेजस्वी को नहीं मिल रहा कैंडिडेट! कार्यकर्ताओं को फोन कर मांग रहे नाम

Tejashwi Yadav Viral Audio: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव भले ही बड़े-बड़े वादों के साथ 'परिवर्तन' का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी चुनौती को उजागर कर रही है. मधुबनी जिले की राजनगर सुरक्षित सीट के एक कार्यकर्ता से तेजस्वी की बातचीत का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बेरोजगारी और गरीबी को जड़ से खत्म करने जैसे आसमान छूते दावे कर रहे हैं, लेकिन उसी बातचीत में यह खुलासा हुआ कि पार्टी के पास इस महत्वपूर्ण सीट पर मजबूत उम्मीदवार की कमी है.

वायरल वीडियो में, तेजस्वी पूरे मिथिलांचल को विकसित करने की बात करते हैं और दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनने पर कोई घर बेरोजगार नहीं रहेगा. हालांकि, जब वह राजनगर के स्थानीय कार्यकर्ता से उम्मीदवार के बारे में पूछते हैं, तो कार्यकर्ता स्पष्ट कहता है, "सर, राजनगर में कैंडिडेट जो है ना सर, मेहनत नहीं करता है सर." इससे यह सवाल उठता है कि एक तरफ तो तेजस्वी बिहार की तस्वीर बदलने के बड़े-बड़े सपने दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही नेता और कार्यकर्ता फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, और उन्हें खुद आम कार्यकर्ताओं से मजबूत उम्मीदवार के नाम पूछने पड़ रहे हैं. हालांकि ज़ी बिहार झारखंड इस वायरल वीडियो को प्रमाणित नहीं करता है, लेकिन तेजस्वी यादव का वायरल ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर @TejashwiYdvRJD द्वारा पोस्ट किया गया है. यह अकाउंट पैरोडी अकाउंट है जो तेजस्वी यादव से संबद्ध नहीं रखता है.

राजनगर (सु.) विधानसभा सीट, जो पहले पंडौल के नाम से जानी जाती थी, 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और यह क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है. कमला नदी की बाढ़ और नेपाल सीमा के करीब होने के कारण यहाँ सड़क, सिंचाई और मूलभूत सुविधाओं की कमी हमेशा बड़ा मुद्दा रही है. 2015 और 2020 में यह सीट बीजेपी के रामप्रीत पासवान ने जीती थी. यह सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है, जहाँ पासवान, रविदास, भूमिहार, कुर्मी और कोइरी मतदाताओं का वर्चस्व है. ऐसे में, बिना किसी जमीनी जनाधार वाले या मेहनत न करने वाले उम्मीदवार के साथ तेजस्वी का 'रोज़गार क्रांति' का दावा इस कठिन सीट पर कितना सफल होगा, यह देखना बाकी है. वीडियो दिखाता है कि सत्ता में आने के बड़े वादे करने से पहले राजद को अपने संगठन और उम्मीदवारों के चयन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है.

