/मधुबनी में टेंट कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, सोहपुर गांव में खून से लथपथ मिला शव... इलाके में सनसनी

हत्या की वजह अभी साफ नहीं

जब मृतक के परिवार वाले, बसोपट्टी और हरलाखी पुलिस स्टेशनों के कर्मचारियों और मृतक के दोस्त के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्हें रूपेश की शर्ट और चप्पलें मिलीं. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है. पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है. मृतक के साथ आए दोस्त से पूछताछ की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं. पुलिस मामले के हर पहलू की जाँच कर रही है और दावा कर रही है कि इसमें शामिल लोगों की जल्द ही पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.