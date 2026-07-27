/मधुबनी में टेंट कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, सोहपुर गांव में खून से लथपथ मिला शव... इलाके में सनसनी

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मधुबनी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई है. यह घटना हरलाखी थाना क्षेत्र के सोहपुर गांव में हुई. मृतक टेंट का कारोबार करता था और काम के सिलसिले में एक दोस्त के साथ बाहर गया था. उसकी पहचान बसोपट्टी थाना क्षेत्र के महथौड गांव के रहने वाले रूपेश पासवान के तौर पर हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, मधुबनी भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
जमीन पर खून से लथपथ पड़ा मिला रूपेश
मृतक के चाचा रतन पासवान ने बताया कि रूपेश कुमार टेंट का काम करते थे. वह काम के सिलसिले में हरलाखी पुलिस स्टेशन इलाके के सोहपुर गांव गए थे. उनके साथ गए दोस्तों में से एक ने बताया कि वह नल से पानी लेने गए थे. लौटने पर उन्होंने रूपेश को जमीन पर खून से लथपथ पड़ा पाया. उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को घर लाया गया.
हत्या की वजह अभी साफ नहीं
जब मृतक के परिवार वाले, बसोपट्टी और हरलाखी पुलिस स्टेशनों के कर्मचारियों और मृतक के दोस्त के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्हें रूपेश की शर्ट और चप्पलें मिलीं. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है. पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है. मृतक के साथ आए दोस्त से पूछताछ की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं. पुलिस मामले के हर पहलू की जाँच कर रही है और दावा कर रही है कि इसमें शामिल लोगों की जल्द ही पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण