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मधुबनी में टेंट कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, सोहपुर गांव में खून से लथपथ मिला शव... इलाके में सनसनी

मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के सोहपुर गांव में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मिली जानकारी के अनुसार, मृतक टेंट का व्यवसाय करता था. पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 27, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:49 PM IST
मधुबनी में टेंट कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, सोहपुर गांव में खून से लथपथ मिला शव... इलाके में सनसनी
Image Credit: मधुबनी में टेंट कारोबारी की चाकू मारकर हत्या (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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