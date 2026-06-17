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Madhubani News: मधुबनी में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां परमेश्वरी स्थान और काली मंदिर में 16 जून, 2026 मंगलवार की रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर माता की चांदी का मुकुट, आंख समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है.
पुजारी अशोक झा मंगलवार की रात करीब 9 बजे पूजा-अर्चना के बाद मंदिर बंद कर अपने घर चले गए थे. 17 जून, 2026 दिन बुधवार की सुबह जब वह मंदिर पहुंचे, तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया. अंदर जाकर देखने पर मालूम चला कि माता के आभूषण और अन्य सामान गायब थे. इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी.
सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में जांच-पड़ताल की. पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
बताया जा रहा है कि मां परमेश्वरी का यह मंदिर काफी प्राचीन है और क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है. आसपास के कई गांवों के लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था जुड़ी हुई है. ऐसे में मंदिर में हुई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में खासा नाराजगी देखा जा रही है. लोगों ने पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठाया है. साथ ही मामले का जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दिया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण