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मधुबनी के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां परमेश्वरी मंदिर में चोरी, चांदी का मुकुट और आभूषण ले उड़े चोर, श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश

Madhubani Crime News: मधुबनी में प्रसिद्ध परमेश्वरी मंदिर से लाखों की चोरी की घटना सामने आई है. मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने चांदी के मुकुट समेत अन्य आभूषणों को उड़े ले गए. यह घटना अंधराठाढ़ी के ठाढ़ी गांव की है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:14 PM IST
मधुबनी के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां परमेश्वरी मंदिर में चोरी, चांदी का मुकुट और आभूषण ले उड़े चोर, श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश
Image Credit: मधुबनी के सिद्धपीठ माँ परमेश्वरी मंदिर में चोरी

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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