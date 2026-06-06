Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH madhubani
  • /मधुबनी से TMC नेता कैलाश मिश्रा गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने रहिका बाजार से दबोचा

मधुबनी से TMC नेता कैलाश मिश्रा गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने रहिका बाजार से दबोचा

बंगाल पुलिस ने मधुबनी के रहिका बाजार से TMC नेता कैलाश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. कैलाश मिश्रा के खिलाफ रंगदारी, मारपीट, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:55 PM IST
मधुबनी से TMC नेता कैलाश मिश्रा गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने रहिका बाजार से दबोचा
Image Credit: मधुबनी से TMC नेता कैलाश मिश्रा गिरफ्तार

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भभुआ प्रशासन का अल्टीमेटम: 15 दिनों में फायर सेफ्टी नियम पूरे नहीं किए तो...
Muzaffarpur Hospital Fire33 min ago
2
CM Samrat Choudhary1 hr ago
3
khan sir1 hr ago
4
jharkhand rajya sabha election1 hr ago
5
Sasaram News2 hrs ago