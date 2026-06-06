/मधुबनी से TMC नेता कैलाश मिश्रा गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने रहिका बाजार से दबोचा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में जाना-माना चेहरा

उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में रंगदारी वसूलने, आम लोगों के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और सरकारी काम में जानबूझकर बाधा डालने जैसे कई अत्यंत गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. बता दें कि कैलाश मिश्रा पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक जाना-माना चेहरा हैं और उन्होंने बाली विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था. हालांकि, चुनावी मुकाबले में उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह के हाथों लगभग 12,000 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था.