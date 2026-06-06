/मधुबनी से TMC नेता कैलाश मिश्रा गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने रहिका बाजार से दबोचा

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TMC leader Kailash Mishra Arrested: बिहार के मधुबनी जिले बड़ी खबर सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल पुलिस ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी और हावड़ा सदर तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने यह बड़ी कामयाबी मधुबनी जिले के रहिका बाजार इलाके से हासिल की है, जो उनके पैतृक गांव बेलौंजा उत्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. मिली जानकारी के अनुसार, कैलाश मिश्रा पुलिस से बचने के लिए बिहार में अपने एक रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में जाना-माना चेहरा
उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में रंगदारी वसूलने, आम लोगों के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और सरकारी काम में जानबूझकर बाधा डालने जैसे कई अत्यंत गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. बता दें कि कैलाश मिश्रा पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक जाना-माना चेहरा हैं और उन्होंने बाली विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था. हालांकि, चुनावी मुकाबले में उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह के हाथों लगभग 12,000 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था.
चुनावी नतीजे घोषित होने और अपने ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज होने के बाद से ही कैलाश मिश्रा लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार में गिरफ्तारी के बाद अब कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें सबसे पहले स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा. इसके बाद पुलिस कोर्ट से उनकी ट्रांजिट रिमांड हासिल करेगी ताकि उन्हें वापस पश्चिम बंगाल के हावड़ा लाया जा सके. इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों के राजनीतिक हलकों में सरगर्मी काफी तेज हो गई है.
इनपुट: बिंदु भूषण