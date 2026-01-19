मधुबनी में स्कूल के लिए निकली दो नाबालिग छात्रा लापता, 48 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग छात्राओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली ये दोनों छात्राएं शनिवार सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

जानकारी के अनुसार, मधेपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली दोनों सहेलियां शनिवार सुबह करीब 10 बजे अपनी साइकिलों से स्कूल के लिए रवाना हुई थीं. घर से निकलते समय उन्होंने परिजनों को बताया था कि स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी जमा करनी है. शाम तक जब दोनों छात्राएं वापस नहीं लौटीं तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी. देर शाम तक सगे-संबंधियों और सहेलियों के घर खोजबीन करने के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो परिवार में कोहराम मच गया.

एक साथ दो नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश का माहौल है. परिजनों ने रविवार को मधेपुर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है. गायब हुई दोनों छात्राएं आपस में गहरी दोस्त बताई जा रही हैं और एक ही स्कूल में दसवीं की पढ़ाई करती हैं.

केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है, हालांकि इस मामले में अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है. पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल इस संवेदनशील विषय पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों को खंगाला जा रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे स्कूल पहुंची थीं या नहीं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं.

इनपुट- बिन्दु भूषण