मधुबनी में स्कूल के लिए निकली दो नाबालिग छात्रा लापता, 48 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

मधुबनी के मधेपुर थाना क्षेत्र में शनिवार से लापता दो दसवीं की छात्राओं का अब तक पता नहीं चल पाया है. दोनों छात्राएं प्रैक्टिकल कॉपी जमा करने के बहाने स्कूल के लिए निकली थीं. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संभावित ठिकानों पर तलाश जारी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:24 PM IST

मधुबनी में स्कूल के लिए निकलीं 10वीं की दो छात्राएं लापता
मधुबनी में स्कूल के लिए निकलीं 10वीं की दो छात्राएं लापता

मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग छात्राओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली ये दोनों छात्राएं शनिवार सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

जानकारी के अनुसार, मधेपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली दोनों सहेलियां शनिवार सुबह करीब 10 बजे अपनी साइकिलों से स्कूल के लिए रवाना हुई थीं. घर से निकलते समय उन्होंने परिजनों को बताया था कि स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी जमा करनी है. शाम तक जब दोनों छात्राएं वापस नहीं लौटीं तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी. देर शाम तक सगे-संबंधियों और सहेलियों के घर खोजबीन करने के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो परिवार में कोहराम मच गया.

एक साथ दो नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश का माहौल है. परिजनों ने रविवार को मधेपुर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है. गायब हुई दोनों छात्राएं आपस में गहरी दोस्त बताई जा रही हैं और एक ही स्कूल में दसवीं की पढ़ाई करती हैं.

ये भी पढ़ें- NEET छात्रा मौत मामला: एक्टिव मोड में SIT, ट्रैवल हिस्ट्री से CDR तक खंगाल रही पुलिस

केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है, हालांकि इस मामले में अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है. पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल इस संवेदनशील विषय पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों को खंगाला जा रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे स्कूल पहुंची थीं या नहीं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं.

इनपुट- बिन्दु भूषण

