मधुबनी में तालाब में नहाने गए दो सगे भाइयों की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बर्री गांव में बाण गंगा तालाब में नहाने गए दो सगे भाइयों, शिवम (13) और आयुष (12) की डूबने से मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने तीन बच्चों को बाहर निकाला था, जिनमें से दो की जान नहीं बच सकी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:23 PM IST

मधुबनी के बर्री गांव में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत
मधुबनी के बर्री गांव में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ बर्री गांव में बाण गंगा तालाब में नहाने के दौरान दो सगे भाइयों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान 13 वर्षीय शिवम मिश्रा और 12 वर्षीय आयुष मिश्रा के रूप में हुई है. इस हादसे में एक अन्य बच्चा भी डूब रहा था, जिसे स्थानीय लोगों और शिक्षकों की मुस्तैदी से बचा लिया गया, लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. एक ही परिवार के दो चिराग बुझ जाने से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

नहाने के दौरान गहरे पानी में समा गए बच्चे

जानकारी के अनुसार, शनिवार को गांव के कुछ बच्चे बाण गंगा तालाब में स्नान करने के लिए गए थे. नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी का अंदाजा नहीं लगा पाए और डूबने लगे. बच्चों को छटपटाते देख तालाब के पास स्थित स्कूल के शिक्षक और ग्रामीण शोर मचाते हुए उनकी ओर दौड़े. जान की परवाह न करते हुए कुछ ग्रामीणों और शिक्षकों ने तालाब में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद तीन बच्चों को बाहर निकाला. इनमें से दोनों सगे भाई बेहोश थे, जबकि तीसरा बच्चा सांस ले रहा था.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तोड़ी उम्मीद

बेहोश हालत में शिवम और आयुष को ग्रामीणों ने आनन-फानन में ऑटो से बेनीपट्टी अस्पताल पहुँचाया. हालांकि, वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी के बीडीओ महेश्वर पंडित और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुँचा. पुलिस ने एहतियात के तौर पर गोताखोरों से तालाब में तलाशी भी करवाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और बच्चा पानी में न फंसा हो. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर उठाए कड़े सवाल

दिल्ली में कार्यरत पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक बच्चों के पिता विपिन मिश्रा दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं और अपनी मेहनत से परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. बताया जाता है कि विपिन मिश्रा की दो शादियाँ हुई थीं. उनकी पहली पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है और आज हुए इस हादसे में पहली पत्नी से हुए उनके दोनों बेटों की जान चली गई. दूसरी पत्नी से उन्हें एक छोटी पुत्री है. जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुँची, पिता बदहवास होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं. इस घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया है.

Madhubani News

Madhubani News
मधुबनी में तालाब में नहाने गए दो सगे भाइयों की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम
