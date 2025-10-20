Advertisement
मधुबनी में बेखौफ अपराधियों का तांडव: 13 साल के बच्चे का अपहरण कर की गई बेरहमी से हत्या

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के पिपरौलिया गांव में चौकीदार के 13 वर्षीय बेटे आदित्य का अपहरण कर हत्या कर दी गई. अपराधियों ने इंस्टाग्राम के जरिए 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:38 AM IST

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के पिपरौलिया गांव में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. गांव के चौकीदार के 13 वर्षीय पुत्र आदित्य का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. परिजनों से अपराधियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर की दोपहर लगभग 12 बजे आदित्य अचानक घर से लापता हो गया. परिजनों ने शाम तक जब हर संभव जगह खोजबीन कर ली लेकिन कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने थाने में इसकी सूचना दी. पुलिस ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. दो दिन बाद, 15 अक्टूबर को इस मामले में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई.

इसी बीच, परिवार को इंस्टाग्राम पर एक भयावह संदेश मिला जिसमें 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी और पैसे नहीं देने पर बच्चे की हत्या करने की धमकी दी गई थी. यह संदेश मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने साइबर टीम की मदद से जांच तेज कर दी.

लगातार खोजबीन के बाद, रविवार को यानी एक सप्ताह बाद गांव के ही एक धान के खेत में आदित्य का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया. शव की हालत देखकर परिजनों की चीख-पुकार से गांव गूंज उठा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) भेज दिया है.

इस घटना ने पूरे इलाके में भय और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है. ग्रामीणों ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की है. वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर टीम के जरिए इंस्टाग्राम अकाउंट की ट्रैकिंग की जा रही है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया जाएगा. इस निर्मम हत्या ने एक बार फिर जिले में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इनपुट: बिंदु भूषण

Bihar Crime News

