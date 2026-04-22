मधुबनी में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बेनीपट्टी अंचल कार्यालय का लिपिक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

मधुबनी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर सरकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में छापेमारी कर एक लिपिक और एक बिचौलिए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई उस समय हुई जब अंचल कार्यालय का लिपिक साकेत कुमार और दलाल परमानंद झा एक पीड़ित से जमीन अतिक्रमण खाली कराने के नाम पर घूस ले रहे थे. जैसे ही निगरानी की टीम ने कार्यालय परिसर में धमक दी, वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया. 6 सदस्यीय इस टीम ने दोनों आरोपियों को पैसे लेते हुए दबोच लिया.

पूरा मामला बेनीपट्टी अंचल के परजूआर पंचायत के दाहिला गांव से जुड़ा है. यहाँ के निवासी रविन्द्र यादव की जमीन पर अतिक्रमण था, जिसे खाली करवाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था. आरोप है कि लिपिक साकेत कुमार ने इस काम को करने के बदले रविन्द्र यादव से 30,000 रुपये की मांग की थी. पीड़ित रविन्द्र यादव ने अपनी गरीबी और खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया, जिसके बाद काफी मान-मनौव्वल के बाद सौदा 15,000 रुपये में तय हुआ. तय योजना के मुताबिक, आज रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान किया जाना था.

इस मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि जिस जमीन को खाली कराने के लिए लिपिक पैसे मांग रहा था, उस पर जिला अधिकारी (डीएम) ने पहले ही अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था. सरकारी आदेश के बावजूद, उसे लागू करने और फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर लिपिक साकेत कुमार और बिचौलिया परमानन्द झा पीड़ित को परेशान कर रहे थे. पीड़ित ने इसकी शिकायत पटना स्थित निगरानी विभाग से की थी. विभाग ने मामले की गुप्त जांच कराई और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाया. जैसे ही कार्यालय में पैसों का लेन-देन शुरू हुआ, निगरानी की टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया.

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निगरानी विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से बेनीपट्टी ब्लॉक परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. गिरफ्तारी के तुरंत बाद निगरानी की टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ पटना ले गई है, जहाँ उनसे आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता और ऐसी कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों के मन में डर पैदा होगा. इस घटना के बाद से बेनीपट्टी अंचल सहित जिले के अन्य सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है.

इनपुट- बिन्दु भूषण