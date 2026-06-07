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मधुबनी में भारी बवाल: बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को ग्रामीणों ने घेरा, काफिले पर पथराव; गाड़ी के शीशे टूटे

Madhuabni News: मधुबनी में बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को ग्रामीणों ने घेरा लिया. इतना ही नहीं उनके काफिले पर पथराव भी किया गया, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूटे गए. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:40 PM IST
मधुबनी में भारी बवाल: बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को ग्रामीणों ने घेरा, काफिले पर पथराव; गाड़ी के शीशे टूटे
Image Credit: बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को ग्रामीणों ने घेरा

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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