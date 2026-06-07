/मधुबनी में भारी बवाल: बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को ग्रामीणों ने घेरा, काफिले पर पथराव; गाड़ी के शीशे टूटे

काफिले को रोक लिया और कर दिया पथराव

आश्वासन के बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. विवाद तब और बढ़ गया जब मंत्री वहां से लौटने लगे. उग्र महिलाओं और ग्रामीणों ने उनके काफिले को रोक लिया. इसी बीच, भीड़ में से कुछ असामाजिक व आक्रोशित तत्वों ने मंत्री के वाहन पर पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना और पथराव करने वाले उपद्रवियों की पहचान के लिए मामले की गहन जांच कर रहा है.