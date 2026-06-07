/मधुबनी में भारी बवाल: बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को ग्रामीणों ने घेरा, काफिले पर पथराव; गाड़ी के शीशे टूटे

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Madhuabni News: मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाहर गांव (वार्ड संख्या 10) में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को स्थानीय ग्रामीणों के भारी विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ा. मंत्री हाल ही में एक बाइक दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक किशन ठाकुर के शोक संतप्त परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने वहां पहुंचे थे. हालांकि, घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली से ग्रामीण बेहद नाराज थे.
जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा
मंत्री के पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और आरोपी पर तत्काल सख्त कार्रवाई व न्याय की मांग करने लगे. इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. विरोध को देखते हुए मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया.
काफिले को रोक लिया और कर दिया पथराव
आश्वासन के बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. विवाद तब और बढ़ गया जब मंत्री वहां से लौटने लगे. उग्र महिलाओं और ग्रामीणों ने उनके काफिले को रोक लिया. इसी बीच, भीड़ में से कुछ असामाजिक व आक्रोशित तत्वों ने मंत्री के वाहन पर पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना और पथराव करने वाले उपद्रवियों की पहचान के लिए मामले की गहन जांच कर रहा है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण