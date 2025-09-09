Madhubani News: नेपाल बॉर्डर पर उग्र प्रदर्शन, जयनगर-जनकपुर ट्रेन सेवा अनिश्चितकाल तक बंद
Madhubani News: नेपाल बॉर्डर पर उग्र प्रदर्शन, जयनगर-जनकपुर ट्रेन सेवा अनिश्चितकाल तक बंद

नेपाल में जारी हिंसक आंदोलन का सीधा असर भारत-नेपाल रेल यातायात पर पड़ा है. नेपाल रेलवे ने जयनगर-जनकपुर ट्रेन सेवा को सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है. मंगलवार की सुबह एक फेरा ट्रेन चली, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ते देख परिचालन रोक दिया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:30 PM IST

नेपाल में बीते दो दिनों से चल रहे हिंसक आंदोलन का असर अब भारत-नेपाल रेल यातायात पर भी पड़ा है. सुरक्षा कारणों से नेपाल रेलवे ने जयनगर-जनकपुर रेल सेवा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है. मंगलवार की सुबह जयनगर से जनकपुर के बीच एक फेरा ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन आंदोलन की स्थिति को देखते हुए उसके बाद परिचालन पूरी तरह स्थगित कर दिया गया.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेपाली ट्रेन के दोनों रैक और एक भारतीय डीएमयू रैक को जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है. स्टेशन अधीक्षक एसएल मीणा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए फिलहाल ट्रेन सेवा चालू करना संभव नहीं है.

ट्रेन बंद होने से कई नेपाली यात्री जयनगर स्टेशन पर ही फंसे रह गए हैं. मंगलवार को सुबह के फेरों में लगभग दो सौ यात्रियों ने टिकट खरीदे थे और यात्रा की थी, लेकिन अब अचानक सेवा रुकने से यात्रियों में परेशानी बढ़ गई है. खासकर जनकपुर जाने वाले श्रद्धालु, व्यवसायी और आम लोग अब विकल्प तलाशने को मजबूर हैं.

नेपाल में जारी आंदोलन को देखते हुए जयनगर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास पुलिस की कड़ी चौकसी कर दी गई है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्टेशन परिसर और आस-पास गश्त तेज कर दी गई है. स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

जयनगर से जनकपुर जाने वाले श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए ट्रेन सेवा बंद होने से बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है. जनकपुर धाम नेपाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए जाते हैं. ट्रेन सेवा बाधित होने से न केवल धार्मिक यात्रा प्रभावित हुई है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है.

इनपुट- बिन्दु भूषण

ये भी पढ़ें- Madhubani News: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से मधुबनी बॉर्डर पर हाई अलर्ट

Madhubani News

