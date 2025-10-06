Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950377
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Bihar Chunav Date: पहले चरण में पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कार्यक्रम घोषित हो चुका है. इस बार दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जिसमें पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया जिले शामिल होंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:34 PM IST

Trending Photos

बिहार चुनाव 2025
बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav Date: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इस बार दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इस कार्यक्रम के साथ ही राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है.

पहले चरण में बिहार के इन छह महत्वपूर्ण जिलों में भी चुनाव होगा. इनमें पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया जिले शामिल हैं. इन जिलों को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यहां की सीटों पर बड़े पैमाने पर मतदाता संख्या है और नतीजे प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार में कुल लगभग 7.43 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे. इनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिलाएं और 1,725 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. लगभग 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता और 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी सूची में हैं. 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 14 हजार मतदाता और करीब 14 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी और हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. हिंसा और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राजनीतिक दलों ने आयोग से अपील की थी कि मतदान की तिथियां छठ महापर्व के बाद रखी जाएं ताकि अधिक से अधिक मतदाता इसमें भाग ले सकें. आयोग ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए 6 और 11 नवंबर की तारीखें तय की हैं.

ये भी पढ़ें- बक्सर, पटना, नालन्दा, शेखपुरा, लखीसराय और भोजपुर में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bihar Election Dates 2025

Trending news

bihar chunav 2025
पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में 6 नवंबर को वोट
bihar chunav 2025
बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज में जानें कब होगा मतदान
bihar chunav 2025
बक्सर, पटना, नालन्दा, शेखपुरा, लखीसराय और भोजपुर में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट
bihar chunav 2025
मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर में 6 नवंबर को होंगे मतदान
Bihar Election 2025
पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर सहित इन जिलों में होगा मतदान? दूसरे चरण यहां वोटिंग
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: 6 और 11 नवंबर, दो फेज में होंगे, 14 को आएगा रिजल्ट
bihar chunav 2025
'दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी...', बिहार चुनाव से पहले EC पर कांग्रेस का वार
Aam Aadmi Party
Bihar Chunav 2025: आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा बस थोड़ी देर में, सभी दलों ने कहा- हम तैयार हैं
Paroo Vidhan Sabha Seat
Paroo Vidhan Sabha Chunav 2025: यहां पर्यटन की अपार संभावना के बावजूद विकास अधूरा
;