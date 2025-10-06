Bihar Chunav Date: पहले चरण में पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट

Bihar Chunav Date: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इस बार दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इस कार्यक्रम के साथ ही राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है.

पहले चरण में बिहार के इन छह महत्वपूर्ण जिलों में भी चुनाव होगा. इनमें पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया जिले शामिल हैं. इन जिलों को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यहां की सीटों पर बड़े पैमाने पर मतदाता संख्या है और नतीजे प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार में कुल लगभग 7.43 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे. इनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिलाएं और 1,725 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. लगभग 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता और 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी सूची में हैं. 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 14 हजार मतदाता और करीब 14 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी और हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. हिंसा और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राजनीतिक दलों ने आयोग से अपील की थी कि मतदान की तिथियां छठ महापर्व के बाद रखी जाएं ताकि अधिक से अधिक मतदाता इसमें भाग ले सकें. आयोग ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए 6 और 11 नवंबर की तारीखें तय की हैं.

