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Who is Chanchal Kumar: कौन हैं चंचल कुमार? जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बने सेक्रेटरी, जानें बिहार से कनेक्शन

Chanchal Kumar: चंचल कुमार बिहार कैडर के आईएस अफसर हैं. उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसी अहम भूमिकाओं में काम किया है. वह बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 31, 2026, 09:03 PM IST

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चंचल कुमार सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त (File Photo)
चंचल कुमार सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त (File Photo)

Who is Chanchal Kumar: केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को आईएस अधिकारी चंचल कुमार को सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है. जो बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. वह वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) में सचिव हैं. वह बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं.

बिहार कैडर के आईएस अफसर हैं चंचल कुमार
चंचल कुमार बिहार कैडर के आईएस अफसर हैं. उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसी अहम भूमिकाओं में काम किया है. यहां उन्हें प्रदेश के नीतिगत निर्णयों और बुनियादी ढांचे के विकास में महारत हासिल हुई. जनवरी 2022 में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आए. उनकी पहली महत्वपूर्ण तैनाती सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) के प्रबंध निदेशक के रूप में हुई.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी काम किया
नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) के बाद आईएस अफसर चंचल कुमार को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की कमान मिली. आईएस अफसर चंचल कुमार ने यहां मुख्यधारा की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास से जोड़ने के मिशन को आगे बढ़ाया और बहुत काम किया.

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बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. खान मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश के अनुसार, वह 31 मई, 2026 को मौजूदा सचिव नागराजू मद्दीराला के सेवानिवृत्त होने के बाद वित्तीय सेवा विभाग के सचिव का पदभार संभालेंगे. 

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के महानिदेशक अभिषेक सिंह को शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का महानिदेशक बनाया गया है. सिंह नागालैंड कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं. वस्त्र मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव होंगे.

उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी नरेंद्र भूषण को भूमि संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. पंजाब कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी तेजवीर सिंह रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के सचिव होंगे. वह निवेदिता शुक्ला वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. वर्मा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.

उपभोक्ता मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव भारत हरबंसलाल खेड़ा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में 'विशेष कार्य अधिकारी' (Officer on Special Duty) नियुक्त किया गया है. आदेश में कहा गया है कि यह अधिकारी 30 अप्रैल को सुभाष चंद्र लाल दास के सेवानिवृत्त होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार संभालेगा.

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