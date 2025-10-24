उदित नारायण ने गाये दीपिका झा के लिखे मैथिली में छठ गीत, जानिए उनके बारे में

Who is Deepika Jha: मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक उदित नारायण झा ने छठ पूजा पर आधारित एक मैथिली वीडियो संगीत एल्बम जारी किया गया. सुलभ इंटरनेशनल की कार्यकारी संयोजक नित्या पाठक ने इस अवसर पर उपस्थित होकर इस अद्भुत छठ वीडियो गीत के लिए निर्माता, गीतकार और गायकों को धन्यवाद दिया. बॉलीवुड से जुड़ी दीपिका झा ने इस गाने को लिखा है, छठी मइया पर लिखे गए इस गाने को लेकर राइटर दीपिका झा ने कहा कि ये गीत पावन श्रद्धा, भक्ति और आस्था का चरम रूप है, इस त्योहार से हमारी आस्था और भावना जुड़ी हुई है. ये गाना लिखते वक्त मैंने छठ मैयां को अद्भुत अनुभव करते हुए लिखे हैं, दीपिका झा द्वारा लिखित कई गाने काफी पॉपुलर रही और बड़े सिंगर ने गाए हैं, हिंदी में दो गाना अनूप जलोटा ने गाया है, दीपिका झा के कई गाने मैथिली और भोजपुरी में प्रसिद्ध हैं.

जानिए कौन हैं दीपिका झा

दीपिका झा का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के पोखरौनी में हुआ था. उन्होंने अपनी शिक्षा एम.ए. द्वय हिन्दी साहित्य, इतिहास (इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय), बी.एड. (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) से की है. दीपिका झा के मुख्य प्रकाशन में मैथिली गीतमाला (मैथिली गीत-संग्रह) 2021, अन्तिम स्त्री (मैथिली कथा-संग्रह) 2021, ललना रे (मैथिली बाल कथा-संग्रह) 2023, मोजर (मैथिली कथा-संग्रह) 2024, भरि बाटी दूध (मैथिली बाल कथा-संग्रह) 2024, कांटी (मैथिली नाटक), 2025, रेडलाइट (मैथिली कथा-संग्रह) 2026 मुख्य है.

दीपिका झा को मिले ये पुरस्कार

दीपिका झा ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं. जिनमें उन्हें कथा-संग्रह 'अन्तिम स्त्री' लेल मैथिली साहित्य महासभा, नई दिल्ली की तरफ से साल 2022 मे मैसाम युवा सम्मान और कथा-संग्रह 'मोजर' लेल चेतना समिति, पटना की तरफ से डॉ. सुनीति झा साहित्यकार सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा चुका है.

इन किताबों को दीपिका ने लिखा

दीपिका झा ने कई किताबें भी लिखी हैं. जिनमें से कुछ प्रमुख भरि बाटी दूध, ललना रे, मोजर, मैथिली गीतमाला और अंतिम स्त्री जैसी कई कहानियां शामिल है.