Madhubani News: नहर के पास मिली लाश... 4 दिनों से लापता था युवक, परिजनों को हत्या की आशंका

Madhubani News: मधुबनी में नहर के किनारे से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि युवक चार दिनों से लापता था, जिसके खोजबीन जारी थी. ऐसे में उसकी लाश मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है.
Madhubani News: बिहार के मधुबनी से एक सनसनीखेज मामला सामना आया है, जहां चार दिनों से लापता युवक का शव नहर के किनारे से बरामद हुआ है. क्षत-विक्षत हालात में शव के मिलने से लोगों की शंका गहरा गई है. ऐसे में परिजनों ने भी युवक की हत्या की आशंका जताई है. बता दें कि युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मधुबनी के राजनगर थाना के कसियौना गांव की बताई जा रही है.
परिजनों ने बताया कि युवक घर से बाजार के लिए निकला था, लेकिन लौटकर घर नहीं आया. जिसके बाद परिजनों को चिंता सताने लगी. लोगों ने युवक को खोजना शुरू किया, लेकिन कोई अता-पता नहीं मिला. देखते-देखते चार दिन बीत गए फिर भी युवक की कोई जानकारी नहीं मिली. इधर लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि आखिर युवक गया कहां? इसी बीच खबर मिलती है कि युवक की लाश नहर किनारे पड़ी हुई है. इसे जानने के बाद परिजनों के होश उड़ गए.
परिजनों ने बताया कि युवक को चार दिनों से खोज कर रहे थे, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चल सका. आज गांव के पास ही नहर किनारे शव देखा गया. इस घटना में परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है. मिली जानकारी के अनुसार, युवक अनिल ने गांव के ही व्यक्ति को एक हजार रुपया कर्ज दिया और रुपया वापस के लिए दबाव बना रहा था. उस व्यक्ति ने हत्या की धमकी दी थी. ऐसे में उसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है. मृतक युवक का नाम अनिल कुमार उम्र 22 वर्ष है. वह मूल रूप से नेपाल का निवासी है. हालांकि, मधुबनी के कसियौना गांव में उसका ननिहाल है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.
इनपुट- बिंदु भूषण
