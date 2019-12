Delhi Fire: मृतकों में बिहार के कई मजदूर शामिल, नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान

पटना: दिल्ली की अनाज मंडी में लगी आग की लपटें बिहार तक पहुंच गई हैं. आग से 43 लोगों की मौत हुई है. इनमें से अधिकतर मजदूर हैं, जो इस इमारत में चल रही छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में काम करते थे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकतर मजदूर बिहार के रहने वाले थे. कोई स्कूली बैग बनाता था तो कोई पैकेजिंग का काम करता था. हादसे के वक्त मजदूर सो रहे थे. रात के वक्त आग ने विकराल रूप ले लिया. इसमें कई मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई

जबकि कई मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई है. मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. दर्जनों लोगों को लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल, हिंदू राव और राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची 30 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. राहत अभियान अभी भी जारी है.

दिल्ली में हुए इस अग्निकांड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है. मृतक के परिजनों ने दो-दो लाख मुआवजे का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री राहत कोष से एक और श्रम विभाग से दी जाएगी एक लाख की मदद की जाएगी.

Chief Minister of Bihar Nitish Kumar has announced financial assistance of Rs 2 lakhs each to the victims of #DelhiFire incident who hail from Bihar. (file pic) pic.twitter.com/9hbwy6DmuE

साथ ही नीतीश कुमार ने ये भी घोषणा की है कि आग से घायल लोगों के भी इलाज का खर्च उठाएगी. दिल्ली में बिहार के स्थानीय आयुक्त और श्रमायुक्त को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है.

Bihar Minister Sanjay Jha on #DelhiFire: This was bound to happen, you go & see the situation inside, there are live wires. Maximum people were from Purvanchal and Bihar, there were people from Madhubani and Darbhanga. It is a complete failure of power department. pic.twitter.com/C189NnEnYI

— ANI (@ANI) December 8, 2019