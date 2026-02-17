Advertisement
मैट्रिक परीक्षा में बड़ी लापरवाही! कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम हॉल से वायरल हुआ वीडियो, व्यवस्था पर उठे सवाल

Siwan News: बिहार सीवान के दारौंदा स्थित गोरखनाथ आईटीआई परीक्षा केंद्र से मैट्रिक परीक्षा के दौरान अंदर का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है. मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहने और जैमर-सीसीटीवी जैसी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वीडियो सामने आने से परीक्षा प्रबंधन और कदाचार-मुक्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:30 PM IST

सीवान से मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जिले के दारौंदा प्रखंड स्थित गोरखनाथ आईटीआई में बनाए गए परीक्षा केंद्र के अंदर से परीक्षार्थियों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहने के बावजूद परीक्षा कक्ष से वीडियो का सामने आना न केवल सुरक्षा में गंभीर चूक की ओर इशारा करता है, बल्कि कदाचार-मुक्त परीक्षा के दावों की भी पोल खोलता नजर आ रहा है. इस घटना के बाद पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और लोग व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं.

राज्य भर में मैट्रिक परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार-मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी. नकल रोकने के लिए परीक्षार्थियों के जूते-मोजे तक पर प्रतिबंध लगाया गया, सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लगातार वीडियोग्राफी कराई जा रही है और दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा मोबाइल सिग्नल को बाधित करने के लिए जैमर का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल न हो सके.

इतने कड़े इंतजामों के बावजूद परीक्षा कक्ष के अंदर से वीडियो का वायरल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र के अंदर कैसे पहुंचा और वहां से वीडियो कैसे बनाया गया. यदि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह लागू थी, तो इस तरह की घटना होना परीक्षा प्रबंधन में बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है.

यह मामला परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है. इससे न केवल अभिभावकों और छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, बल्कि ईमानदारी से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के मनोबल पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यदि यह सही पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और परीक्षा की शुचिता बरकरार रह सके.

रिपोर्ट: अमित सिंह

