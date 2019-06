बिहारः गया में नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद मौत, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

गयाः बिहार के गया जिले में रामपुर थाना क्षेत्र के शाहमीर तकिया पहाड़ मोहल्ला में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. जबकि इस घटना के बाद पीड़िता की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपी की पिटाई कर दी. हालांकि, आरोपी भागने में सफल रहा. वहीं, पुलिस ने कहा है कि आरोपी की पहचान हो गई है. वह झारखंड का रहनेवाला है. उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रहीहै.

घटना के संबंध में सिटी डीएसपी राज कुमार साह ने बताया कि बीती रात्रि शाहमीर तकिया मोहल्ला में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ पड़ोस के ही चिंटू कुमार युवक ने उसे घर से जबरन उठाकर दूर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया. बाद में वापस घर के पास छोड़ दिया. बच्ची की हालत बहुत ही गंभीर थी. परिजनों को जानकारी होने के बाद उन्होंने चिंटू को पकड़कर काफी पिटाई की. हालांकि, चिंटू परिजनों के चंगुल से भागने में सफल रहा.

इस घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को नहीं दी और ना ही बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया. इसके बाद बच्ची की मौत हो गई. मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू की.

Bihar: A minor girl has died after being allegedly raped by a neighbor in Gaya, yesterday. DSP, Gaya City, says, "The accused has been identified & belongs from Jharkhand. We are trying to locate him." pic.twitter.com/nuF9drnHoW

