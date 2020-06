International Yoga 2020: केंद्रीय मंत्रियों ने कुछ इस तरह मनाया योग दिवस, ट्वीट कर कहा..

पटना: कोरोना काल के बीच, रविवार को पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Diwas) मना रहा है. आमतौर पर भारत के तमाम हिस्सों में योग दिवस सामूहिक रूप से अलग-अलग स्थान पर मनाया जाता है. लेकिन, कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट की वजह से, इस बार सभी अपने घरों में ही योग दिवस मना रहे हैं.

इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने घर पर ही योग किया. इसमें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अर्जुन मुंडा आदि शामिल हैं. इन सभी केंद्रीय मंत्रियों ने घर पर रहकर ही योग दिवस मनाया और योगाभ्यास किया.

गिरिराज सिंह ने योग दिवस के मौके पर कहा, 'योग शरीर और मन, क्रिया और विचार और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है. संपूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को मोदी जी ने अपने प्रयासों के माध्यम से वैश्विक स्वीकृति दिलायी है, आज पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है.'

उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'आज योग समूचे विश्व को एक कर रहा है. सभी धर्म,रंगऔर जात पात हिंदुस्तान की इस विरासत को अपना रहे है. आज सम्पूर्ण विश्व के साथ हमने योग दिवस मनाया.'

वहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्वीट कर लिखा, 'छठे #Internationalyogaday2020 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई. इस बार योग दिवस का थीम #YogaAtHome #YogaWithFamily है. कोरोना काल में योग एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच है. दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरे उत्साह के साथ घर पर #योगदिवस मनाएं. दैनिक जीवन में योग को शामिल करें.'

रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, 'योग साधना हमेशा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का कारक रहा है. कोरोना महामारी के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की खोज में दुनिया भर में लोगों ने योग को बढ़-चढ़ कर अपनाया है.'

Yoga is a heritage of India. Under the leadership of PM @narendramodi the world has accepted Yoga in a new way. During #COVID19 significance of Yoga has increased immensely. On this #InternationalYogaDay let us all take a resolution to be healthy by regularly practicing Yoga. pic.twitter.com/BqNLCH8G9Y

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 21, 2020