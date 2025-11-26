78 सेकंड में 1200 मीटर की रेस! मोतिहारी के घोड़े ने मायानगरी मुंबई में चंपारण का नाम किया रोशन

Motihari News: मोतिहारी के एकता एक्सप्रेस नाम के घोड़े ने चंपारण का नाम रौशन किया है. अपनी तूफानी रफ्तार के कारण अब तक अजेय रहे घोड़े ने महाराष्ट्र में हुए घुड़दौड़ रेस में जीत हासिल की है. महराष्ट्र के परभनी में एआर स्टर्ट फर्म द्वारा आयोजित घुड़दौड़ रेस में एकता को प्रथम स्थान मिला है. मोतिहारी की भूमि पर पले-बढ़े जानवर भी अब अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं.

पिछले साल भी एकता एक्सप्रेस ने इस ग्राउंड पर पहला स्थान प्राप्त किया था. इस साल भी इस घोड़े ने देश के विभिन्न घोड़े को पीछे छोड़ते हुए निर्धारित 1200 मीटर की दूरी 78 सेकेंड में पूरी की. एकता एक्सप्रेस नाम का यह घोड़ा मोतिहारी जिला मुख्यालय के रानी कोठी के रहने वाले सैयद फरहान अहमद का है, उन्होंने सात घोड़े पाल रखे है.

देश के किसी भी हिस्से में घोड़े का रेस होता है तो इनके घोड़े की बुलाहट जरूर होती है और उनका घोड़ा अपने रफ्तार का जलवा भी दिखाता है. सैयद फरहान अहमद का यह घोड़ा जब रेस जीतकर लौटा तो विजेता घोड़ा के साथ शहर में एक विजय जुलूस निकाला गया. घोड़े की देखभाल करने वाले मो.परवेज आलम ने बताया कि इस घोड़े ने आज तक जिस भी रेस में शामिल हुआ उसमें जीत हासिल की है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

