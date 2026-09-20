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मोतिहारीः 13 करोड़ से बने पुल का एप्रोच रोड धंसा, महज 20 दिन पहले ही CM सम्राट ने किया उद्घाटन

मोतिहारी में 13 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए पुल का एप्रोच पथ महज 20 दिन में ही धंस गया. इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उन्होंने पूछा कि इसमें इतनी जल्दी दरार कैसे आ गई? क्या एप्रोच पथ के निर्माण में मानकों का पालन किया गया था?

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 20, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:34 PM IST
मोतिहारीः 13 करोड़ से बने पुल का एप्रोच रोड धंसा, महज 20 दिन पहले ही CM सम्राट ने किया उद्घाटन
Image Credit: मोतिहारीः 13 करोड़ से बने पुल का एप्रोच रोड धंसा (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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