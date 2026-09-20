/मोतिहारीः 13 करोड़ से बने पुल का एप्रोच रोड धंसा, महज 20 दिन पहले ही CM सम्राट ने किया उद्घाटन

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मोतिहारी में 13 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए पुल का एप्रोच पथ महज 20 दिन में ही धंस गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था. महज 20 दिन बाद ही एप्रोच पथ धंसने से पुल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. बता दें कि 20 दिन पहले मोतिहारी में बाबूधाम महोत्सव में सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए थे. उस वक्त उन्होंने मोतिहारी के गांधी मैदान से करीब 300 करोड़ रुपयों की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था. इसमें यह पुल भी शामिल था. अब पुल के एप्रोच पथ पर ना सिर्फ दरार आई है, बल्कि एप्रोच पथ एक तरफ से झुक भी गया है. घटना डीएम कार्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूरी पर हुई है. लिहाजा, इस घटना को लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया.
बता दें कि 72 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े इस आरसीसी पुल के शुरू होने से इलाके के करीब 10 प्रखंडों को जिला मुख्यालय से सीधी कनेक्टिविटी मिली है. सड़क के किनारे दरारें साफ दिखाई दे रही हैं और एक तरफ का हिस्सा हल्का डाउन हो गया है. पुल बनने से पहले लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था. अब कई जगहों की दूरी घंटों से घटकर कुछ मिनटों में पूरी होने लगी है. यह पुल शहर की ओर आने वाले लोगों के लिए बरियारपुर पुल पर लगने वाले जाम का एक वैकल्पिक रास्ता भी बन गया था. ऐसे में पुल और एप्रोच पथ का खराब होना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है.
स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उन्होंने पूछा कि जिस सड़क का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ और जिसका उद्घाटन भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें इतनी जल्दी दरार कैसे आ गई? क्या एप्रोच पथ के निर्माण में मानकों का पालन किया गया था? लोगों ने जिला प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है. स्थानीय लोगों ने कहा है कि 13 करोड़ की लागत से बने पुल में 20 दिन में ही दरार आना भ्रष्टाचार को उजागर करता है. इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी निर्माण कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, संबंधित विभाग या निर्माण एजेंसी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. दरार आने की वास्तविक वजह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
रिपोर्ट- पंकज कुमार