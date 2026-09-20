/मोतिहारीः 13 करोड़ से बने पुल का एप्रोच रोड धंसा, महज 20 दिन पहले ही CM सम्राट ने किया उद्घाटन

मोतिहारी में 13 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए पुल का एप्रोच पथ महज 20 दिन में ही धंस गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था. महज 20 दिन बाद ही एप्रोच पथ धंसने से पुल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. बता दें कि 20 दिन पहले मोतिहारी में बाबूधाम महोत्सव में सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए थे. उस वक्त उन्होंने मोतिहारी के गांधी मैदान से करीब 300 करोड़ रुपयों की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था. इसमें यह पुल भी शामिल था. अब पुल के एप्रोच पथ पर ना सिर्फ दरार आई है, बल्कि एप्रोच पथ एक तरफ से झुक भी गया है. घटना डीएम कार्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूरी पर हुई है. लिहाजा, इस घटना को लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया.