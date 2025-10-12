Advertisement
Motihari News: चारा लेने दूसरे गांव गए थे ग्रामीण, लौटते वक्त नाव पलटने से दर्दनाक हादसा, 3 की मौत

Motihari: मोतिहारी के लखौरा थाना क्षेत्र में सिकरहना नदी में नाव पलटने से 14 लोग डूब गए. इस हादसे में 11 लोगों की जान बच सकी, अन्य तीन लोगों की मौत हो गई. परिजनों को सरकारी सहायता के रूप में चार-चार लाख रुपए दिए जाएंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:00 PM IST

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सदर प्रखंड के लखौरा थाना क्षेत्र में सिकरहना नदी में एक नाव पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई. एनडीआरएफ की टीम की मदद से तीनों शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है. जिला आपदा के उप समाहर्ता मनोज कुमार सिन्हा ने रविवार (12 अक्टूबर) को बताया कि घटना जिले के लखौरा थाना क्षेत्र के लखौरा पुरबारी टोला की है. उप समाहर्ता मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की राशि दी जाएगी.

पशुओं के लिए चारा काटने गए थे ग्रामीण
शनिवार को कई ग्रामीण अपने पशुओं के लिए चारा काटने के लिए सिकरहना नदी पार कर दूसरे गांव गए थे. शाम को ये सभी लोग चारा लेकर नाव पर सवार होकर नदी पारकर वापस लौट रहे थे. उसी दौरान तेज हवा चलने लगी, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में पलट गई. नाव में सवार लोग अचानक पानी में समा गए. इस हादसे के बाद 11 लोग तैरकर सुरक्षित वापस लौट आए. उन्होंने बताया कि इस हादसे में कैलाश सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि बाबूलाल सहनी (45) और मुकेश सहनी (26) के शव रविवार को एनडीआरएफ की मदद से बरामद किए गए हैं. 

लोगों से अपील- नदियों से रहें दूर
शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि नियम के मुताबिक मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता के रूप में चार-चार लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि आज ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की राशि दे दी जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है, इस कारण लोग नदियों से दूर रहें. इससे पहले शुक्रवार को औरंगाबाद जिले के बडेम में सोन नदी में एक नाव के पलट जाने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी. इस साल हुई बारिश के कारण बिहार की सभी नदियों में जलस्तर अभी भी अधिक है.

-आईएएनएस

