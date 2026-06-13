/Motihari News: ₹2 करोड़ की अफीम के साथ धराए 3 तस्कर, सरगना को पकड़ने के लिए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात खुद मैदान में उतरे

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Motihari News: मोतिहारी में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एनएच-27 (NH 27) हाईवे पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य का अफीम जब्त किया है और इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक (SP) स्वर्ण प्रभात के अनुसार, पुलिस को हाईवे से मादक पदार्थों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच-27 पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.
अफीम जैसे पदार्थ की कीमत 2 करोड़
चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की अर्टिगा कार को रोका गया. कार की तलाशी लेने पर उसमें बेहद शातिर तरीके से छिपाकर रखा गया 10.54 किलोग्राम अफीम जैसा नशीला पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से कार सवार तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें साजन कुमार यादव, मुन्ना कुमार यादव और अनुज कुमार साव का नाम शामिल है.
खुद एसपी मोतिहारी ने लिया एक्शन
गिरफ्तार तस्करों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उनकी निशानदेही पर मुख्य सप्लायर का सुराग मिला. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अफीम उपलब्ध कराने वाले मुख्य तस्कर जितेन्द्र चौधरी को गोविंदगंज थाना क्षेत्र से दबोच लिया. इस गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए खुद एसपी मोतिहारी ने मुख्य तस्कर के घर पर दबिश दी. इस पूरी कार्रवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ डुमरियाघाट थाने में कांड संख्या- 188/26 दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य कड़ियों और बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज की तलाश में जुटी है.