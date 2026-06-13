/Motihari News: ₹2 करोड़ की अफीम के साथ धराए 3 तस्कर, सरगना को पकड़ने के लिए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात खुद मैदान में उतरे

खुद एसपी मोतिहारी ने लिया एक्शन

गिरफ्तार तस्करों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उनकी निशानदेही पर मुख्य सप्लायर का सुराग मिला. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अफीम उपलब्ध कराने वाले मुख्य तस्कर जितेन्द्र चौधरी को गोविंदगंज थाना क्षेत्र से दबोच लिया. इस गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए खुद एसपी मोतिहारी ने मुख्य तस्कर के घर पर दबिश दी. इस पूरी कार्रवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ डुमरियाघाट थाने में कांड संख्या- 188/26 दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य कड़ियों और बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज की तलाश में जुटी है.