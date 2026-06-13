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Motihari News: ₹2 करोड़ की अफीम के साथ धराए 3 तस्कर, सरगना को पकड़ने के लिए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात खुद मैदान में उतरे

Motihari News: मोतिहारी में 2 करोड़ की अफीम के साथ पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. साथ ही, उनकी निशानदेही पर मुख्य सप्लायर को भी पकड़ लिया गया है. इसके लिए खुद मोतिहारी एसपी एक्शन मोड में आए.

Written ByPankaj KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 13, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:26 PM IST
Motihari News: ₹2 करोड़ की अफीम के साथ धराए 3 तस्कर, सरगना को पकड़ने के लिए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात खुद मैदान में उतरे
Image Credit: ₹2 करोड़ की अफीम के साथ धराए 3 तस्कर

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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