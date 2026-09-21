/मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय की दीवार पर RSS विरोधी स्लोगन, पेंटर गिरफ्तार, मची खलबली

स्लोगन किसके कहने पर लिखा गया?

मिली जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर की सुबह मोतिहारी नगर थाने के अधिकार क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय की बाहरी दीवार पर 'RSS एक आतंकवादी संगठन है' जैसे भड़काऊ बयान लिखे मिले. इसके बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया और दीवार पर लिखे विवादित स्लोगन को मिटवा दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए यह पता लगाने की कोशिश तेज कर दी कि आखिर गांधी संग्रहालय की दीवार पर यह स्लोगन किसके कहने पर और किन परिस्थितियों में लिखा गया. इसी जांच के दौरान नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पेंटर को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक उसके पास से पेंट का डब्बा और ब्रश भी बरामद किया गया है.