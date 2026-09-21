/मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय की दीवार पर RSS विरोधी स्लोगन, पेंटर गिरफ्तार, मची खलबली

राज्य चुनें
मोतिहारी शहर के ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय की दीवार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को लेकर विवादित और आपत्तिजनक स्लोगन लिखे जाने का मामला सामने आया है. दीवार पर लिखे स्लोगन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली. सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर किसके कहने पर ये सब किया गया. मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस तत्काल गांधी संग्रहालय परिसर पहुंची.
स्लोगन किसके कहने पर लिखा गया?
मिली जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर की सुबह मोतिहारी नगर थाने के अधिकार क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय की बाहरी दीवार पर 'RSS एक आतंकवादी संगठन है' जैसे भड़काऊ बयान लिखे मिले. इसके बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया और दीवार पर लिखे विवादित स्लोगन को मिटवा दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए यह पता लगाने की कोशिश तेज कर दी कि आखिर गांधी संग्रहालय की दीवार पर यह स्लोगन किसके कहने पर और किन परिस्थितियों में लिखा गया. इसी जांच के दौरान नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पेंटर को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक उसके पास से पेंट का डब्बा और ब्रश भी बरामद किया गया है.
स्लोगन लिखने के लिए मिले थे पैसे
अब पुलिस उस व्यक्ति या उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिनके कहने पर दीवार पर यह विवादित स्लोगन लिखा गया. पुलिस की पूछताछ में पेंटर ने बताया है कि फॉर्च्यूनर से आये दो लोगों ने गांधी संग्रहालय और सिविल कोर्ट के दीवार सहित अन्य जगहों पर स्लोगन लिखने के लिए पैसा दिया था. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांधी संग्रहालय जैसे ऐतिहासिक स्थल की दीवार पर विवादित संदेश लिखने के पीछे कौन लोग शामिल थे और इसकी मंशा क्या थी ?