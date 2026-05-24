भारत-नेपाल जाली नोट गिरोह का मास्टरमाइंड सुशील तिवारी गिरफ्तार, बिहार STF और आर्मी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी

Motihari News: भारत-नेपाल सीमा पर लंबे समय से चल रहे जाली नोटों के अंतरराष्ट्रीय कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ और बिहार STF की संयुक्त टीम ने गिरोह के मुख्य सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले छह महीने से फरार चल रहा था और भारत, नेपाल तथा बांग्लादेश में जाली नोटों के नेटवर्क का संचालन कर रहा था. उसकी गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि वह लंबे समय से जांच एजेंसियों की नजर में था. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से अंतरराष्ट्रीय जाली नोट गिरोह की कमर टूट गई है.

जानकारी के अनुसार, बीते 31 जनवरी को हरैया थाना में एक मामला दर्ज किया गया था. उस कार्रवाई में हरैया पुलिस ने एक नेपाली नागरिक सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार लोगों के पास से 25 लाख रुपये की नेपाली जाली मुद्रा, 18,500 रुपये की भारतीय जाली मुद्रा, एक दर्जन मोबाइल फोन, पासपोर्ट, मोटरसाइकिल, कार और नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन, औजार तथा 25 बंडल सादा पेपर बरामद किए गए थे.

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उस कार्रवाई के बाद गिरोह का मुख्य सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी लगातार फरार चल रहा था. आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ और बिहार STF ने सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर भारत-नेपाल सीमा के पास छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसने जाली नोट कारोबार से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, सुशील तिवारी के खिलाफ भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. अब टीम उसकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की तलाश में जुट गई है. अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से सीमा पार संचालित जाली करेंसी गिरोह को बड़ा झटका लगा है.