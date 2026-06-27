/भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: मोतिहारी के सिपाही आशीष कुमार को सरकार के खिलाफ बयानबाजी पड़ी भारी, हो गए सस्पेंड

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भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में से जुड़ी घटनाओं के बीच पूर्वी चंपारण पुलिस ने विभागीय कार्रवाई की है. मोतिहारी पुलिस लाइन में तैनात सिपाही आशीष कुमार तिवारी को निलंबित किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, आशीष कुमार तिवारी ने भरत तिवारी का भाई होने का दावा किया था और सरकार के खिलाफ कई बयान भी दिए थे. इसके बाद विभाग एक्शन मोड में आया और पूरे मामले की जांच कराई. आशिष कुमार तिवारी पर बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली 2026 का उल्लंघन के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है.
प्रेस विज्ञप्ति में इन बातों का जिक्र-
जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोतिहारी जिला पुलिस के कॉन्स्टेबल आशीष कुमार तिवारी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार पुलिस और बिहार सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे थे. ऐसा करके अपनी आधिकारिक ड्यूटी के दायरे से बाहर जाकर और अनुशासनहीनता, मनमानी, बेलगाम व्यवहार और बदतमीजी दिखाते हुए—उन्होंने 'बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026' का गंभीर उल्लंघन किया है और विभाग की गरिमा व छवि को धूमिल किया है. वो पहले भी विवादों में घिरे रह चुके हैं.
7 जनवरी 2023 को रात 10:00 बजे, हरपुर पुलिस स्टेशन के तहत रिजर्व गार्ड में तैनात व्यक्ति ने स्टेशन पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. हमला करने के लिए राइफल ढूंढनी शुरू की, राइफल न मिलने पर उसने चाकू से होम गार्ड सुरेश राम (नंबर 1233) पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए. इन आरोपों पर विभागीय कार्रवाई के बाद, उसे 'निंदा' (censure) की सजा दी गई और छह महीने की सैलरी इंक्रीमेंट रोक दी गई.
पिपराकोठी पुलिस स्टेशन की 'पैंथर' यूनिट में तैनात होने के दौरान, वह 16 अगस्त 2024 को रात 11:44 बजे स्टेशन पहुंचा और बिना किसी उकसावे या पहले से हुई किसी बातचीत के, गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा. जब स्टेशन ऑफिस में बैठे एक चौकीदार ने इस व्यवहार पर सवाल उठाया, तो उसने अपनी सर्विस पिस्तौल लोड की, उसे चौकीदार पंकज कुमार की ओर तानकर गोली चला दी. किस्मत से चौकीदार बाल-बाल बच गया. जब ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी (OD), सब-इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने उसी तरह अपनी पिस्तौल लोड करके अधिकारी की ओर तानी और गोली चला दी. गोली जैम (फंस) जाने के कारण अधिकारी बाल-बाल बच गए. पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की सूझबूझ की वजह से उस दिन कोई जान नहीं गई.
इस मामले में, उनके खिलाफ BNS की धाराओं 126(2), 115, 109, 352 और 351(2), आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एक केस (पिपरकोठी पुलिस स्टेशन केस नंबर 173/24, तारीख 17.08.2024) दर्ज किया गया. इन आरोपों के संबंध में विभागीय कार्यवाही के बाद, दो (02) साल के लिए उनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया था. मोतिहारी की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और मामला अभी विचाराधीन है.
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बिलौटी गांव के मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की घटना के बाद, मोतिहारी पुलिस लाइन्स के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिसने औपचारिक जांच की, जिसमें संबंधित व्यक्ति को दोषी पाया गया. कॉन्स्टेबल 647 आशीष कुमार तिवारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके. नतीजतन, उन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्यवाही शुरू की जा रही है.