/भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: मोतिहारी के सिपाही आशीष कुमार को सरकार के खिलाफ बयानबाजी पड़ी भारी, हो गए सस्पेंड

पिपराकोठी पुलिस स्टेशन की 'पैंथर' यूनिट में तैनात होने के दौरान, वह 16 अगस्त 2024 को रात 11:44 बजे स्टेशन पहुंचा और बिना किसी उकसावे या पहले से हुई किसी बातचीत के, गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा. जब स्टेशन ऑफिस में बैठे एक चौकीदार ने इस व्यवहार पर सवाल उठाया, तो उसने अपनी सर्विस पिस्तौल लोड की, उसे चौकीदार पंकज कुमार की ओर तानकर गोली चला दी. किस्मत से चौकीदार बाल-बाल बच गया. जब ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी (OD), सब-इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने उसी तरह अपनी पिस्तौल लोड करके अधिकारी की ओर तानी और गोली चला दी. गोली जैम (फंस) जाने के कारण अधिकारी बाल-बाल बच गए. पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की सूझबूझ की वजह से उस दिन कोई जान नहीं गई.