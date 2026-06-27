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भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: मोतिहारी के सिपाही आशीष कुमार को सरकार के खिलाफ बयानबाजी पड़ी भारी, हो गए सस्पेंड

मोतिहारी के कॉन्स्टेबल आशीष कुमार तिवारी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार पुलिस और बिहार सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे थे. वहीं, अब उनपर विभागीय कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

Written ByRanjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:33 AM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: मोतिहारी के सिपाही आशीष कुमार को सरकार के खिलाफ बयानबाजी पड़ी भारी, हो गए सस्पेंड
Image Credit: मोतिहारी न्यूज (फाइल फोटो )Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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