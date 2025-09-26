'हम काम करके दिखाते हैं, खोखले वादे नहीं करते', मोतिहारी की जनता से बोलीं प्रियंका गांधी

Bihar Chunav 2025: मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने जनता से कहा कि बिहार में रोजगार की कमी है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं. उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि वे पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटते थे, अब घुसपैठियों का नाम लेते हैं.

