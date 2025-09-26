'हम काम करके दिखाते हैं, खोखले वादे नहीं करते', मोतिहारी की जनता से बोलीं प्रियंका गांधी

Advertisement
Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:09 PM IST

Bihar Chunav 2025: मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने जनता से कहा कि बिहार में रोजगार की कमी है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं. उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि वे पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटते थे, अब घुसपैठियों का नाम लेते हैं. 

  1. Bihar Chunav 2025: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शक्ति अधिकार यात्रा के दौरान मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा और अन्य अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के संविधान की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है. प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में लोगों के अधिकारों को मजबूत किया, शिक्षा संस्थान स्थापित किए, देश को आगे बढ़ाया और उद्योग धंधे लगाए. 
  2. 'बिहार में रोजगार की कमी'
  3. उन्होंने बताया कि बिहार में रोजगार की कमी है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं. महिलाओं ने बताया कि पुरुष पलायन कर चुके हैं और सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर है. प्रियंका गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि वे पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटते थे, अब घुसपैठियों का नाम लेते हैं. राहुल गांधी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाओं और दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं.
  4. यह भी पढ़ें: 1 करोड़ बिहारियों को नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम करेगी नीतीश सरकार
  5. विकास के मुद्दों पर भाजपा की आलोचना 
  6. प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और खाद्य सुरक्षा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जिन्हें भाजपा ने कम कर दिया है. प्रियंका गांधी ने विकास के मुद्दों पर भाजपा की आलोचना की, जैसे कि पुलों का बह जाना और विकास के लिए आवंटित 70 हजार करोड़ रुपये का गायब होना. उन्होंने कहा कि लोगों ने नेताओं की आदत बिगाड़ दी हैं, क्योंकि वे बिना काम किए वोट पा लेते हैं. 
  7. बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
TAGS

priyanka gandhiMotiharibihar chunav 2025

