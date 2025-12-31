Advertisement
Bihar Crime Bulletin: मोतिहारी में लूट, छपरा में दहेज हत्या, पटना में युवक ने की खुदकुशी, देखें बिहार का ताजा क्राइम बुलेटिन

Bihar Crime Bulletin: बिहार के डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज कुमार दराद ने हाल ही में दावा किया था कि प्रदेश में पुलिसिंग काफी बेहतर हुई है. इस दौरान उन्होंने कुछ आंकड़े पेश करके बताया था कि प्रदेश में अपराध का ग्रॉफ लगातार गिर रहा है. हालांकि, बीते 24 घंटे के अंदर बिहार से लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य वारदातों की खबरें सामने आई हैं.

Bihar Crime Bulletin: बिहार क्राइम बुलेटिन में हम आपको प्रदेश की बड़ी अपराधिक घटनाओं की जानकारी देते हैं. बीते 24 घंटों में पुलिस की तमाम कोशिशें के बावजूद लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसी बड़ी वारदातें सामने आईं. क्राइम बुलेटिन की शुरुआत पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से करते हैं. यहां बेखौफ बदमाशों ने किराना दुकानदार की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर 6 लाख रुपये लूट लिए. घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के राजपुर के काष्टोली चौक के पास की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, रिटायर शिक्षक किशोरी राम की किराना दुकान में चार अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद मोतीहारी एसपी के निर्देश पर चकिया एसडीपीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में एसआईटी के टीम का गठन कर दिया है. DIU की टीम नेब सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित करने में जुट गई है.

पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी

उधर पटना की दानापुर पुलिस ने अपराध करने जा रहे 4 अपराधियों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ दबोचने में कामयाबी हासिल की है. बताया जा रहा है कि पकड़े गए अपराधी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे. वारदात से पहले ही शाहपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सटीक कार्रवाई की और 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से एक पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस समेत तीन मोबाइल फोन और एक कार जब्त किया गया है. नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) पटना भानू प्रताप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान प्रिन्स कुमार, हिमांशु कुमार, रौशन कुमार और गुड्डु कुमार के रूप में हुई है, जो पटना जिले के दानापुर, शाहपुर और खगौल क्षेत्रों के रहने वाले हैं. 

नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का शक

वहीं छपरा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने ससुरालवालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है. घटना बनियापुर के लुल्हा धनाव गांव की है. यहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतका की पहचान मुकेश मिश्रा की पत्नी मोना देवी के रूप में हुई है. मोना देवी का मायका छपरा नगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी रौजा में बताया गया है. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों के अनुसार, पहले भी दहेज को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर आपसी सुलह के बाद पति और ससुराल पक्ष ने मोना के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेते हुए उसे अपने साथ धनाव ले गए थे. इसी बीच सोमवार को मोना देवी की मौत की सूचना मायके पक्ष को दी गई. परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले मोना की मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं. घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं.

पटना में युवक ने की खुदकुशी, नहीं मिला सुसाइड नोट 

पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक राजपथ स्थित दीप गंगा कॉम्प्लेक्स में स्थित फ्लैट संख्या 601 में रहने वाले एक शादीशुदा युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान कुलदीप कुमार झा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से दरभंगा जिले के कर्जापट्टी कमतौल का रहने वाला था. वह पटना में अपनी पत्नी और मासूम बेटी के साथ रह रहा था. परिजनों के मुताबिक, मंगलवार सुबह कुलदीप अपने कमरे में गया और काफी देर तक बाहर नहीं निकला. बार-बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने दरवाजा खुलवाया, जहां कुलदीप फंदे से लटका मिला. पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है. बताया जा रहा है कि कुलदीप पटना में ऑटो रिक्शा चलाता था और उसने लव मैरिज की थी. उसकी पत्नी एक निजी स्कूल में पढ़ाती है.

