Motihari News: बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, मोतिहारी का यह गांव बना शराब कारोबारियों का 'नैहर'

Motihari News: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद पूर्वी चंपारण जिले के कुछ इलाके में अवैध शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज हम आपको मोतिहारी जिले मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर सुगौली थाना क्षेत्र के उस इलाके में लेकर चलते हैं, जिसे स्थानीय लोग इस जगह को शराब करोबारियों का 'नैहर' तक कहने लगे हैं. सुगौली थाना से लगभग 15 किलोमीटर दूर सिकहरना नदी के किनारे बसे मंसुआ भेड़ियारी गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम देशी शराब बनाने का धंधा संचालित हो रहा है. हैरानी की बात यह है कि दिन के उजाले में ही यह अवैध कारोबार बिना किसी डर के चलता दिखाई देता है.

ग्रामीणों के अनुसार सिकरहना नदी के किनारे एक-दो नहीं बल्कि करीब एक दर्जन स्थानों पर कुटीर उद्योग की तर्ज पर देशी शराब तैयार की जा रही है. यहां बड़े पैमाने पर महुआ और अन्य सामग्री का उपयोग कर शराब बनाई जाती है, जिसका नेटवर्क आसपास के क्षेत्रों तक फैला बताया जाता है.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले से अनजान है. समय-समय पर पुलिस की ओर से छापेमारी और कार्रवाई भी की जाती है, जिसमें शराब बनाने के उपकरण और सामग्री जब्त की जाती है.

हालांकि, पुलिस कार्रवाई के कुछ समय बाद ही यह अवैध धंधा फिर से शुरू हो जाता है. यही कारण है कि शराबबंदी वाले राज्य में यह इलाका अब अवैध शराब कारोबार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं.