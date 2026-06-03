Best Spot in Motihari: गर्मी की छुट्टियों में बाहर जाने की क्या जरूरत? जब मोतिहारी के इन खूबसूरत जगहों पर जाकर आएगा मजा

Bihar Summer Vacation 2026: बिहार में समर वेकेशन 1 जून से शुरू हो गया है. वहीं, उत्तर बिहार में गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है. कभी राज्य में बारिश हो रही है, तो कभी सूर्य देव अपने तीखे तेवर से लोगों को परेशान कर रहे हैं. बच्चों के समर वेकेशन भी शुरू हो चुके हैं. ऐसे में अगर आप इस छुट्टी मोतिहारी में हैं, तो आपको शहर से दूर जाने की जरूरत नहीं है. मोतिहारी और इसके आसपास कई ऐसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं, जहां आप सुकुन भरा पल बीता सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस समर वेकेशन में आप मोतिहारी में कहां-कहां घूम सकते हैं-

मोतीझील

मोतिहारी का मोतीझील, शाम में समय बिताने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. झील के किनारे ठंडी हवाएं दिनभर की थकान को मिनटों में दूर कर देती हैं. शाम को यहां मरीन ड्राइव की तर्ज पर बने रास्तों पर टहल सकते हैं. बच्चों के लिए यहां बोटिंग का भी ऑप्शन है. इसके आस-पड़ोस के स्ट्रीट फूड का आनंद भी उठा सकते हैं.

महात्मा गांधी स्मृति स्तंभ और सत्याग्रह पार्क

चम्पारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि रहा है. शहर के मध्य में स्थित सत्याग्रह पार्क हरियाली से भरपूर है. गर्मियों की शाम को इस पार्क के हरे-भरे लॉन में बैठना बेहद सुकून देता है. यहां सुंदर फव्वारे और पेड़-पौधे तापमान को थोड़ा कम रखते हैं. बच्चों को खेलने के लिए यहां काफी जगह मिल जाती है और साथ ही वे इतिहास से भी रूबरू हो पाते हैं.

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केसरिया स्तूप

अगर आप वीकेंड पर सुबह या देर शाम के वक्त थोड़ा शॉर्ट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो मोतिहारी से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप बेहतरीन विकल्प है. यह दुनिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में से एक है. इसकी भव्यता देखने लायक है.

सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर

मोतिहारी के पास अरेराज में स्थित सोमेश्वरनाथ मंदिर भी लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है. समर वेकेशन में आप सपरिवार बाबा सोमेश्वरनाथ के दर्शन के लिए निकल सकते हैं. मंदिर परिसर और उसके आसपास का ग्रामीण माहौल शहर की भागदौड़ और गर्मी से राहत देता है.