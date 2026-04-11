मोतिहारी पुलिस में ये क्या हो रहा है? थाने में फर्जी मुंशी ले रहा था ₹14 हजार रिश्वत, विजिलेंस टीम ने धरा

Motihari News: आर्म्स लाइसेंस के सत्यापन के नाम पर फर्जी मुंशी ने एक युवक से 14 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने आरोपी मुंशी को रंगेहाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है.
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Motihari News: मोतिहारी में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए आदापुर थाना के मुंशी इंतखाब को 14 हजार रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध तरीके से मुंशी बनकर थाने में काम कर रहा था. दरअसल, आदापुर के पूर्व सैनिक आफताब के पिता के नाम पर आर्म्स लाइसेंस था. आफताब अपने पिता की मौत के बाद आर्म्स लाइसेंस अपने नाम बनवाने की कवायद में जुटा हुआ था, जिसके सत्यापन करने के लिए आदापुर थाना पर कागजात गया था. आफताब के आर्म्स लाइसेंस के कागजात पर थाना की मुहर लगाने के लिए आफताब से आदापुर थाना के मुंशी इंतखाब आलम ने रिश्वत मांगा था. रिश्वत मांगे जाने के बाद पूर्व सैनिक आफताब ने निगरानी में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायत मिलने के बाद निगरानी टीम के अधिकारी गुप्त रूप से सत्यापन करने के बाद आज (शनिवार, 11 अप्रैल) की अहले सुबह आदापुर थाना क्षेत्र के जमुनापुर चौक पर एक ऑटो में बैठकर मुंशी का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही आदापुर थाना का मुंशी पीड़ित आफताब से रिश्वत के 14 हजार रुपया लेने पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद मुंशी ने बताया कि रिश्वत का पैसा आदापुर थानाध्यक्ष के लिए ले रहा था. वहीं इस मामले में निगरानी के डीएसपी का कहना है कि थानाध्यक्ष की पुष्टि हमारे सत्यापन में नहीं हुआ है, इसलिए थानाध्यक्ष का नाम लेना अभी सही नहीं होगा.
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उन्होंने कहा कि आगे की जांच के दौरान में अगर उनका नाम आता है तो उनपर भी कारवाई होगी. इस मामले में आदापुर के थानाध्यक्ष पप्पू पासवान ने बताया कि उन्होंने आर्म्स के कागजात पर पहले ही अपने हस्ताक्षर कर दिए थे. जहां तक मुंशी का सवाल है तो वो काफी दिनों से थाना में काम कर रहा है. यानी थानाध्यक्ष ने माना है कि एक अनाधिकृत व्यक्ति थाना के कागजातों की लिखा पढ़ी कर रहा था.मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने आदापुर थानाध्यक्ष के भूमिका की जांच करने की जिम्मेदारी रक्सौल एसडीपीओ को दिया है.एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि निगरानी के गिरफ्त में आया थाना के दलाल के घर पर छापेमारी कर देखा जा रहा है कि उसके घर पर थाना का कोई कागजात तो नही है.