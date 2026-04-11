Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3174715
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

मोतिहारी पुलिस में ये क्या हो रहा है? थाने में फर्जी मुंशी ले रहा था ₹14 हजार रिश्वत, विजिलेंस टीम ने धरा

Motihari News: आर्म्स लाइसेंस के सत्यापन के नाम पर फर्जी मुंशी ने एक युवक से 14 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने आरोपी मुंशी को रंगेहाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:22 PM IST

Trending Photos

आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया
आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया

Motihari News: मोतिहारी में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए आदापुर थाना के मुंशी इंतखाब को 14 हजार रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध तरीके से मुंशी बनकर थाने में काम कर रहा था. दरअसल, आदापुर के पूर्व सैनिक आफताब के पिता के नाम पर आर्म्स लाइसेंस था. आफताब अपने पिता की मौत के बाद आर्म्स लाइसेंस अपने नाम बनवाने की कवायद में जुटा हुआ था, जिसके सत्यापन करने के लिए आदापुर थाना पर कागजात गया था. आफताब के आर्म्स लाइसेंस के कागजात पर थाना की मुहर लगाने के लिए आफताब से आदापुर थाना के मुंशी इंतखाब आलम ने रिश्वत मांगा था. रिश्वत मांगे जाने के बाद पूर्व सैनिक आफताब ने निगरानी में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. 

शिकायत मिलने के बाद निगरानी टीम के अधिकारी गुप्त रूप से सत्यापन करने के बाद आज (शनिवार, 11 अप्रैल) की अहले सुबह आदापुर थाना क्षेत्र के जमुनापुर चौक पर एक ऑटो में बैठकर मुंशी का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही आदापुर थाना का मुंशी पीड़ित आफताब से रिश्वत के 14 हजार रुपया लेने पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद मुंशी ने बताया कि रिश्वत का पैसा आदापुर थानाध्यक्ष के लिए ले रहा था. वहीं इस मामले में निगरानी के डीएसपी का कहना है कि थानाध्यक्ष की पुष्टि हमारे सत्यापन में नहीं हुआ है, इसलिए थानाध्यक्ष का नाम लेना अभी सही नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- Bihar Breaking News Live: IGIMS में MBBS और PG की परीक्षाओं में पेपर लीक का आरोप, ई-मेल के जरिए सामने आया था परीक्षा घोटाले का मामला

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि आगे की जांच के दौरान में अगर उनका नाम आता है तो उनपर भी कारवाई होगी. इस मामले में आदापुर के थानाध्यक्ष पप्पू पासवान ने बताया कि उन्होंने आर्म्स के कागजात पर पहले ही अपने हस्ताक्षर कर दिए थे. जहां तक मुंशी का सवाल है तो वो काफी दिनों से थाना में काम कर रहा है. यानी थानाध्यक्ष ने माना है कि एक अनाधिकृत व्यक्ति थाना के कागजातों की लिखा पढ़ी कर रहा था.मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने आदापुर थानाध्यक्ष के भूमिका की जांच करने की जिम्मेदारी रक्सौल एसडीपीओ को दिया है.एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि निगरानी के गिरफ्त में आया थाना के दलाल के घर पर छापेमारी कर देखा जा रहा है कि उसके घर पर थाना का कोई कागजात तो नही है.

TAGS

Motihari News

Trending news

Begusarai News
आंखों में अंधेरा लेकिन इरादों में था दम: नेत्रहीन प्रशांत ने 10वीं में गाड़े झंडे
Motihari News
मोतिहारी पुलिस में ये क्या हो रहा है? थाने में फर्जी मुंशी ले रहा था रिश्वत, धराया
nitish kumar
नीतीश कुमार खाली कर रहे CM आवास, 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट होने लगा सामान
Katihar News
कटिहार में शर्मसार हुई शिक्षा: छात्राओं से गलत संबंध के आरोप में शिक्षक की पिटाई
Muzaffarpur Crime
मुजफ्फरपुर: मां की सहेलियों ने बच्ची को दरिंदों को सौंपा, 3 हिरासत में; जानें मामला
Dhanbad News
भगोड़े प्रिंस खान पर कसा शिकंजा, CBI के साथ हुई बैठक; धनबाद SSP ने दी चेतावनी
Dhanbad News
भगोड़े प्रिंस खान पर कसा शिकंजा, CBI के साथ हुई बैठक; धनबाद SSP ने दी चेतावनी
BJP
BJP और जेडीयू में आखिर किन बातों को लेकर हुई खटपट? इन 7 सवालों के नहीं मिल रहे जवाब
siwan news
एसपी पूरन कुमार झा का एक्शन, अपहरण के 1 घंटे के भीतर गोपालगंज से बरामद हुआ किशोर
nishant kumar
'ना हो अधीर, निशांत के हाथ में है तीर, सियासत में खींचेंगे नई लकीर', बोले नीरज कुमार