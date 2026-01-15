Advertisement
BSEB 10th Exam 2026: Social Science में अब नहीं कटेगा नंबर, 95+ स्कोर करने के लिए अपनाएं शिक्षक रितेश वर्मा के ये 'गोल्डन टिप्स!

Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में केवल 33 दिन बचे हैं. सामाजिक विज्ञान विषय की बेहतर तैयारी से छात्र अपने अंक बढ़ा सकते हैं. विशेषज्ञ रितेश कुमार वर्मा के अनुसार एनसीआरटी किताबों का अध्ययन, मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास और राजनीतिक नक्शे की तैयारी अत्यंत जरूरी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:43 PM IST

Bihar Board Matric Exam 2026: बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2026 में अब मात्र 33 दिन बचे हैं. 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाला है.बिहार बोर्ड के मैट्रिक परिक्षार्थीओं को तैयारी के लिए बेहतर रणनीति जरूरी है. बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान एक अहम विषय है. अगर परीक्षार्थी इस विषय की अच्छे से तैयारी करे तो परीक्षा में उनके अच्छे मार्कस आना बहुत आसान है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोतिहारी में स्थित समाजिक विज्ञान(Social Science) के शिक्षक रितेश कुमार वर्मा बताते हैं कि भारत और समकालीन दुनिया, समकालीन भारत, लोकतांत्रिक राजनीति और आर्थिक विकास जैसे विषयों को अच्छे से समझना परीक्षा में सफलता दिला सकता है. साथ ही, उत्तर लिखते समय शब्द सीमा और अंक के अनुसार उत्तर की लंबाई का ध्यान रखना चाहिए.

मॉडल प्रश्न पत्रों और अभ्यास से बनाएं रणनीति
शिक्षक रितेश कुमार वर्मा के अनुसार, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना बहुत लाभकारी होता है. इससे छात्रों को परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों का अंदाजा हो जाता है. परीक्षा के दौरान पहले उन प्रश्नों को हल करें जिनके उत्तर स्पष्ट रूप से याद हों. यह रणनीति समय की बचत के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाती है और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है.

एनसीआरटी किताबों और राजनीतिक नक्शे का अभ्यास जरूरी
रितेश वर्मा बताते हैं कि बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए एनसीआरटी की किताबें सबसे प्रभावी माध्यम हैं. इस समय कम होने के कारण परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक एनसीआरटी किताबों का अध्ययन करना चाहिए. साथ ही भारत के राजनीतिक नक्शे की पूरी समझ और राज्यों की बनावट का नियमित अभ्यास करना भी जरूरी है, ताकि मानचित्र आधारित प्रश्नों में कोई कमी न रह जाए और अंक आसानी से प्राप्त किए जा सकें.

परीक्षा कार्यक्रम और समय-सारिणी 
बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी. परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी. छात्रों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है.
17 फरवरी को प्रथम भाषा (हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली)
18 फरवरी को गणित, 
19 फरवरी को द्वितीय भाषा (संस्कृत, फारसी, अरबी, भोजपुरी), 
20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान
21 फरवरी को  विज्ञान 
23फरवरी कोअंग्रेजी 
24फरवरी ऐच्छिक विषय
25 फरवरी व्यावसायिक ऐच्छिक विषय

ये भी पढ़ें: मैट्रिक परीक्षा का डर खत्म, राजन श्रीवास्तव ने बताए विज्ञान में टॉप करने के 5 टिप्स!

इनपुट: पंकज कुमार

