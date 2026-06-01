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रात के 10 बजे जनगणना करने पहुंच गए कर्मचारी, लोगों ने समझा चोर, फिर जो कुछ हुआ...

Motihari News: मोतिहारी के पकड़ीदयाल में जनगणना कर्मचारी रात के 10 बजे जनगणना करने पहुंच गए. जब वे सवाल जवाब करने लगे तो स्थानीय लोगों को अटपटा लगा और उन्होंने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया. 

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:43 PM IST

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मोतिहारी में रात के 10 बजे जनगणना कर्मचारी जनगणना करने पहुंचे. (PHOTO: AI)
मोतिहारी में रात के 10 बजे जनगणना कर्मचारी जनगणना करने पहुंचे. (PHOTO: AI)

मोतिहारी के एक गाव में जनगणना करने के लिए कर्मचारी रात के 10 बजे पहुंच गए. फिर क्या था... उन पर शामत आ गई. तब ग्रामीण सो रहे थे और जनगणनाकर्मियों के पहुंचने पर लोगों ने चोर समझ लिया. इसके बाद तो लोग जनगणना कर्मचारियों के पीछे दौड़ पड़े. घटना मोतिहारी के पकड़ीदयाल प्रखंड अंतर्गत सिरहा पंचायत के वार्ड संख्या 5 हसानाबाद बताई जा रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि रात करीब 10 बजे पहुंचे जनगणनाकर्मियों ने सोए हुए लोगों को जगाकर जानकारी लेनी शुरू कर दी. इससे आसपास के लोगों ने चोर समझ लिया और लाठी लेकर खदेड़ने लगे.

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ग्रामीणों के अनुसार, बाद में जनगणनाकर्मियों ने अपनी पहचान बताई तथा कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर बस्ती में पहुंचे. इसके बावजूद कई लोगों ने रात के समय जनगणना संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया.

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हसनाबाद निवासी गोरखनाथ साह, रोहित कुमार एवं दीपक कुमार शाह ने बताया कि 10 बजे रात को मोबाइल की रोशनी में जनगणनाकर्मी जनगणना करने आए थे. यहां के लोग मजदूरी कर अपना जीवन-यापन करते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं. 

उन्होंने बताया कि रात में लोगों को जगाकर जानकारी मांगी गई. जनगणना कर्मचारियों ने बताया कि यदि जानकारी नहीं दी गई तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, राशन कार्ड से नाम कट सकता है और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है.

ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जनगणना कार्य की निर्धारित अवधि 2 मई से 31 मई तक थी, फिर अंतिम समय में रात के दौरान इतनी बड़ी आबादी का सर्वेक्षण किस प्रकार किया जा सकता है. उनका आरोप है कि रात में केवल कागजी खानापूरी की गई. 

31 मई को ही सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ है. 1 जून को सुबह में भी लोग सर्वेक्षण करने और मकान पर मार्किंग लगाने आए थे. अतिरिक्त जनगणनाकर्मी राजेश कुमार ने बताया कि यह एरिया शुभम कुमार और सुरेश प्रसाद को मिला हुआ है.

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