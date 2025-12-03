Advertisement
Motihari News: सड़क हादसे में 5 की मौत के बाद बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस के साथ की मारपीट, 293 लोगों पर FIR दर्ज

Motihari News: 30 नवंबर के दोपहर 12:10 पर दीपऊ कट स्थित एनएच 27 पर बाइक और ई रिक्शा सवार 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी.  घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. वही, मामले में पुलिस ने 293 लोगों पर FIR दर्ज किया है.

Dec 03, 2025

Motihari News: सड़क हादसे में 5 की मौत के बाद बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस के साथ की मारपीट, 293 लोगों पर FIR दर्ज
Motihari News: सड़क हादसे में 5 की मौत के बाद बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस के साथ की मारपीट, 293 लोगों पर FIR दर्ज

Motihari News: मोतिहारी में कोटवा थाना क्षेत्र के दीपऊ कट पर 30 नवंबर को भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम पर हमला किया गया. हमले को लेकर थानाध्यक्ष प्रत्यूष कुमार विक्की ने स्वयं के बयान पर प्राथमिक दर्ज किया है. वहीं, इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. एसएचओ द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिक में कोटवा थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव के 43 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. अपने बयान में थानाध्यक्ष ने कहा है कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद वह सिपाही सहित थाने के अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजवा रहे थे.

इस बीच उक्त आरोपियों ने नाजायज मजमा बनाकर पुलिस के साथ मारपीट की और ईंट पत्थर चलाया. जिससे उन्हें और सब इंस्पेक्टर अमन कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मियों को चोट आई. आरोपियों ने एनएच 27 पर ही एनएचआई के एक वाहन को भी जला दिया. जिससे 12 लाख 50 हजार का नुकसान हुआ है. इस मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. थानाध्यक्ष ने बताया है कि अन्य आरोपियों की पहचान फोटो और वीडियो के आधार पर की जा रही है. इसके साथ ही फरार आरोपितों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है. 

बता दें कि 30 नवंबर की दोपहर 12:10 पर दीपऊ कट स्थित एनएच 27 पर ट्रक लोरी के चपेट में आने से बाइक और ई रिक्शा सवार 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे. इधर आज रात को ही अवैध दीपऊ कट को बंद करने की प्रशासन ने गुपचुप तैयारी कर लिया है. पिछले दिनों इसी अवैध कट को बंद करने के दौरान तत्कालीन राजद विधायक के विरोध के आगे नतमस्तक होकर प्रशासन लौट गई थी. हालांकि आज के वक्त में मनोज यादव विधायक से पूर्व विधायक बन गए हैं. घटना के दिन वाले हंगामा को लेकर 293 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Motihari News

Motihari News
सड़क हादसे में 5 की मौत के बाद बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस के साथ की मारपीट
