देह व्यापार की मंडी का काला सच: इंची टेप से नापी जाती है लड़कियों की देह, व्हाट्सएप पर होता है रेट तय; रक्सौल बॉर्डर से चल रहा 400 करोड़ का घिनौना खेल!

Raxaul Border Human Trafficking: रक्सौल स्थित भारत नेपाल सीमा पर एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है, जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फांसकर उनके सपनों का सौदा करता है. इन लड़कियों को या तो देह व्यापार या फिर मानव अंगों की तस्करी में इस्तेमाल किया जाता है. सरकार और पुलिस प्रशासन को जल्द ही इस बारे में ठोस कदम उठाने होंगे.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:53 PM IST

रक्सौल बॉर्डर मानव तस्करी के लिहाज से हॉट स्पॉट बन गया है. (Photo Credit: AI Image)
चंद पैसों की खातिर मासूम बच्चियों को प्रोडक्ट बनाकर पेश करने, देह व्यापार से लेकर मानव अंगों की तस्करी तक, बेटियों के दुश्मन उनकी  मासूमियत से खिलवाड़ कर रहे हैं. पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित भारत-नेपाल बॉर्डर से देह व्यापार की मंडी तक... कैसे चल रहा है खरीद फरोख्त का सिंडिकेट...इसी पर पढ़िए जी बिहार की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट. आज पहली बार हम आपको बताएंगे देह व्यापार की मंडी का वो काला सच, जिसमें फंसकर मासूम बच्चियों के सपने दम तोड़ देते हैं. हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मानव तस्करों का सिंडिकेट अवैध अंग प्रत्यारोपण के काले धंधे से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं? सालाना 400 करोड़ तक की कमाई का टारगेट सेट करने वाले मानव तस्कर क्या-क्या तरीका अपनाते हैं? मासूम लड़कियों के साथ होने वाले सबसे बड़े धोखे का खुलासा एजेंट और उसके आका के साथ हुई चैटिंग से हुआ है. ऐसी ही एक चैटिंग जी मीडिया के हाथ लगी है, जिसमें एजेंट से उसके आका लड़की का नाम पता और पूरा बॉयोडाटा लिखने का निर्देश देता है. चैटिंग में ट्रैप हुई लड़की के शरीर को इंच टेप से नापने का निर्देश भी आका के द्वारा दिया गया है.

शहर से लेकर गांव और भारत-नेपाल बॉर्डर से बड़े-बड़े शहरों तक आधी आबादी के सपनों के सौदागर अपने एजेंट्स एक्टिव कर रखे हैं. वे पहले तो भोली-भाली लड़़कियों को ऐशो आराम और शहर की रंग-बिरंगी दुनिया के सपने दिखाकर प्रेमजाल में फांसते हैं. फिर उनका अश्लील वीडियो बना लेते हैं, जिससे वो आसानी से उनके चंगुल में फंस जाती हैं. वहीं कुछ मामले में अच्छी नौकरी या फिर शादी का झांसा देकर भरोसा जीतने का खेल खेला जाता है.

READ ALSO: युवती की हत्या का खुलासा: पिता-चाचा ने उतारा मौत के घाट, प्रेमी ने फेंका था नवजात

एक बार मासूम बच्चियों या फिर युवतियों को जाल में फंसा लेने के बाद शुरू होता है एजेंट का खेल. सबसे पहले एजेंट अपने हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए लड़की की डिटेल भेजता है, जिसमें लड़की की शारीरीक बनावट का जिक्र होता है. ट्रैप हुई लड़की जब आका को पसंद आ जाती है, तब उसे आका तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होती है. भारत-नेपाल के रक्सौल बॉर्डर, जो मानव तस्करी का ट्रांजिट रूट बन गया है, से लड़की को दूसरे शहर तक भेजा जाता है. दरअसल, भारत नेपाल सीमा पर एक संगठित मानव तस्कर गिरोह काम कर रहा है. इस गिरोह को नेपाल के संजीत यादव, बेतिया के समीर आलम एवं कुशीनगर के सेराज खान सहित आधा दर्जन से ज्यादा तस्कर ऑपरेट करते हैं. 

ये तस्कर लोकल स्तर पर स्लीपर सेल हायर करते हैं. यह स्लीपर सेल सोशल मीडिया और स्कूल कॉलेज के माध्यम से लड़कियों तक पहुंच बनाता है. लड़कियों को ज्यादा पैसा कमाने, हीरोइन बनाने, अच्छी नौकरी लगाने, गलैमरस लाइफ जीने एवं प्यार का झांसा देकर अपना बना लेते हैं. ऑर्डर फॉर्मेट में लड़की का नाम, उम्र, लंबाई, वजन, रंग, पीरियड डेट, टैटू है या नहीं, कटे-फटे का निशान जैसी जानकरी मांगी जाती है. तस्करों द्वारा फॉर्मट में भेजे गए डिटेल्स के बाद लड़की की लंबाई नापते हुए वीडियो और फ़ोटो फॉर्मट वाली जानकरी के साथ मांग कर दुबारा कन्फ़र्म किया जाता है. 

वीडियो, फ़ोटो और दिए गए जानकरी से संतुष्ट होने के बाद मानव तस्करी का ऑर्डर कन्फ़र्म करते हैं. फिर ये तस्कर अपने स्लीपर सेल की मदद से लड़कियों को बॉर्डर पार कराकर स्टेशन या बस स्टैंड तक पहुंचाता है. वहां से दूसरा एजेंट ट्रैप हुई लड़की को रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता है. एजेंट को इसके लिए 50 हजार से एक लाख रुपये सिंडिकेट की ओर से मिलता है, जब लड़की को ट्रेन में बैठा दिया जाता है.

यहां से लड़की के साथ धोखे का दूसरा दौर शुरू होता है. ट्रेन में लड़की की सीट के पास पहले से सिंडिकेट का एक अनजान शख्स बैठा होता है, जिसका काम लड़की से दोस्ती बढ़ाना और पहले से तय पड़ाव वाले रेलवे स्टेशन पर उतार देने तक का होता है. यहां से लड़की तीसरे अजनबी की गिरफ्त में होती है, जिसका काम होता है लड़की को स्टेशन से लेकर कोडवर्ड वाली दीदी, बुआ या मौसी तक पहुंचाने का. वहां से लड़की या तो वेश्यावृत्ति या अंग खरीद फरोख्त की भेंट चढ़ जाती है. 

मानव तस्करों ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कई कोडवर्ड बना रखे हैं. अमूमन दिल्ली में मामी, हैदराबाद में बुआ, मुम्बई में मौसी और लुधियाना में दीदी मानव तस्करी का सिंडिकेट चलाती हैं. इन्हीं एजेंट्स और उसके सहयोगियों के जरिए सिंडिकेट 400 करोड़ का व्यापार बनाने का सपना लेकर बैठे हैं. अगर किसी की लड़की गायब होती है तो कई परिवार लोक-लाज की वजह से चुप हो जाते हैं. अगर हिम्मत करके कुछ परिजन प्राथमिकी दर्ज भी कराते हैं तो पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला समझकर फाइल क्लोज कर जाती है. 

रक्सौल के एसडीपीओ मनीष आनंद ने जी बिहार को बताया कि मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है. प्रेम प्रसंग एवं सोशल मीडिया से दिग्भर्मित कर लडकियों को फंसाया जाता है. रक्सौल पुलिस मानव तस्करी मामले में काफी सजग है. पिछले 6 माह में हमने 100 से ज्यादा लड़कियों को रेस्क्यू किया है और आगे भी इसमें काफी तत्परता दिखाई जाएगी.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

