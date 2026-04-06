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मोतिहारी में मौत का तांडव: जहरीली शराब से अब तक 10 की मौत तो 16 लोग अस्पताल में भर्ती

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने भयानक रूप ले लिया है. अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं. लगातार सामने आ रहे नए मामलों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:30 AM IST

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मोतिहारी में मौत का तांडव: जहरीली शराब से अब तक 10 की मौत तो 16 लोग अस्पताल में भर्ती
मोतिहारी में मौत का तांडव: जहरीली शराब से अब तक 10 की मौत तो 16 लोग अस्पताल में भर्ती

Motihari News: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एक तरफ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर बीमार लोगों की संख्या भी कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 लोग सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बढ़ गया है, वहीं गांवों में दहशत का माहौल है. लोग डरे हुए हैं और शराब पीने वाले खुद ही अस्पताल पहुंचकर जांच करवा रहे हैं.

मौत और बीमारी का बढ़ता आंकड़ा
मोतिहारी के विभिन्न इलाकों से लगातार जहरीली शराब पीने के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, देर रात चार और बीमार लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल कुल 16 लोग अस्पताल में भर्ती हैं. बंजरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले रवि गुप्ता की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर किया गया है.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या 10 हुई, तेजस्वी का सरकार पर वार

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पहले मौत की पहचान और हालात
इस कांड में सबसे पहले मौत की खबर रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हरदिया निवासी लालकिशोर राय की आई थी. जहरीली शराब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी और एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 4 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई. इसके बाद से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है.

गरीब परिवारों पर टूटा कहर
इस हादसे में मुसहरी टोला निवासी लड्डू बालगंगा की भी मौत हो गई, जो टेंपो चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. वह अपने पीछे पांच बेटियों को छोड़ गया है. उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस जहरीली शराब कांड ने कई घरों को उजाड़ दिया है और पूरे इलाके में भय और शोक का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

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